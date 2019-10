Francesco Renga in concerto a Firenze: info e scaletta

Dopo il primo concerto già andato in scena, per Francesco Renga è tempo di tornare a Firenze. Occasione in cui la tournée dell’artista bresciano farà quindi tappa nel capoluogo toscano: l’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre, al teatro Verdi. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita e probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Francesco Renga in concerto a Firenze: le informazioni

Il concerto di Francesco Renga al teatro Verdi di Firenze inizierà alle 20.45. È possibile trovare dei biglietti ancora in vendita per la serata, disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati. Questi sono in vendita a partire da 35 euro, prezzo relativo a un posto nel quinto settore numerato. I posti ancora disponibili e i relativi prezzi dei biglietti:

Quinto settore numerato: 35 euro

Quarto settore numerato: 45 euro

Terzo settore numerato: 55 euro

Secondo settore numerato: 60 euro

Primo settore numerato: 69 euro

I prezzi comprendono anche i costi dei diritti di prevendita. Il teatro Verdi si trova al civico 99 i via Ghibellina. È raggiungibile dalle stazioni ferroviarie di Santa Maria Novella e di Campo di Marte, sia a piedi che con i mezzi di trasporto. Chi preferisce arrivare con la propria auto deve tenere presente che la struttura si trova all’interno di un’area ZTL.

Francesco Renga in concerto a Firenze: la scaletta

Trattandosi di un concerto parte della tournée dedicata a “L’altra metà”, il più recente disco di inediti di Francesco Renga, la scaletta della serata vedrà come protagoniste proprio le canzoni estratte dai due album. L’inizio dello spettacolo dovrebbe essere sulle note de “L’amore del mostro”, mentre la conclusione sarà su “Oltre”. Nel corso della serata troveranno posto, poi, alcuni tra i brani più celebri e apprezzati della discografia di Francesco Renga: da “La tua bellezza” a “Vivendo adesso” e da “Ci sarai” a “L’amore altrove”, passando per “A un isolato da te”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, “Angelo”, “Un giorno bellissimo”, “Il mio giorno più bello nel mondo” e “Migliore”. Non è escluso che il cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro proposizione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Francesco Renga al teatro Verdi di Firenze: