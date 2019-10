Fabrizio Moro in concerto a Roma: info e scaletta

Doppia data “in casa” per il breve tour nei palazzetti dello sport di Fabrizio Moro: i due appuntamenti sono in programma per venerdì 18 e sabato 19 ottobre al Palazzo dello Sport, il palasport che un tempo prendeva il nome di Palalottomatica. Di seguito, tutte le informazioni relative al costo dei biglietti dei concerti, agli orari di inizio delle due serate e alla probabile scaletta dei due spettacoli, per arrivare preparati.

Fabrizio Moro in concerto a Roma: le info

L’inizio dei due concerti di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport di Roma è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e pressso tutti i punti vendita abituali sono ancora disponibili i biglietti per entrambe le serate. I prezzi dei tagliandi e i relativi posti per il concerto di venerdì 18 ottobre:

Terzo anello laterale con scarsa visibilità, numerato a 28 euro

Tribuna laterale con scarsa visibilità, numerata a 28 euro

Terzo anello laterale con visibilità limitata a 30 euro

Tribuna laterale con visibilità limitata a 32 euro

Terzo anello laterale numerato a 35 euro

Terzo anello numerato a 40 euro

Tribuna numerata laterale a 45 euro

Tribuna numerata a 55 euro

Gli stessi biglietti sono disponibili anche per la serata di sabato 19 ottobre, con l’aggiunta dei tagliandi per un posto nella tribuna gold numerata, in vendita a 60 euro. Tutti i costi dei biglietti sono comprensivi del diritto di prevendita. Completamente esauriti, invece, i “Fabrizio Moro Early Entry Package” per entrambe le serate.

Fabrizio Moro in concerto a Roma: la probabile scaletta

L’inizio dei due concerti di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport di Roma dovrebbe essere sulle note di “Tutto quello che volevi”, mentre la conclusione sarà affidata a “Pace”. Nel corso della serata troveranno posto poi alcune tra le canzoni più celebri e conosciute del repertorio dell’artista romano, come “L’eternità (Il mio quartiere)” (incisa insieme a Ultimo), “Sono solo parole” (registrata anche da Noemi), “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Pensa” e “Non mi avete fatto niente” (canzoni che hanno portato Fabrizio Moro a vincere il Festival di Sanremo, nel secondo caso in coppia con Ermal Meta), “Portami via” e “Libero”. Non è escluso che Fabrizio Moro decida di apportare delle modifiche alla scaletta delle due serate, con delle variazioni quindi rispetto a quanto fatto ascoltare nelle precedenti serate del tour. La probabile scaletta dei due concerti di Fabrizi Moro, venerdì 18 e sabato 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma: