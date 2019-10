Tom Walker in concerto a Torino: info e scaletta

Dopo tre date estive a Verona, Rimini e Merano, Tom Walker conferma il suo particolare legame con l’Italia tornando ad esibirsi nel nostro paese. Il cantautore scozzese sarà sul palco delle Ogr, nella Sala Fucine di Torino martedì 15 ottobre. Biglietti ancora disponibili dal sito ufficiale del locale: prezzo unico di 23 euro. Ad aprire il suo live sarà Declan J Donovan.

Un tour europeo in attesa di un nuovo album

Quella di Torino sarà la prima data di un tour autunnale che vedrà Tom Walker girare l’Europa tra i mesi di ottobre e novembre. Tanta musica live per l’artista scozzese, magari un preambolo in attesa del secondo album di inediti. Queste tutte le date al momento ufficializzate:

Martedì 15 ottobre – Torino, Ogr

Mercoledì 16 ottobre – Stoccarda, Lka-Longhorn

Giovedì 17 ottobre – Utrecht, Tivoliredenburg-Ronda

Sabato 19 ottobre – Zurigo, Samsung Hall

Domenica 20 ottobre – Monaco di Baviera, Muffathalle

Martedì 22 ottobre – Parigi, Bataclan

Giovedì 24 ottobre – Londra, O2 Academy Brixton

Sabato 26 ottobre – Amburgo, Docks

Lunedì 28 ottobre – Varsavia, Stodla

Martedì 29 ottobre – Praga, Roxy

Venerdì 1 novembre – Liverpool, Olympia

Sabato 2 novembre – Cardiff, Solus

Domenica 3 novembre – Norwich, Nick Rayns Lcr Uea

Martedì 5 novembre – Dublino, Olympia Theatre

Mercoledì 6 novembre – Swindon, Oasis

Venerdì 8 novembre – Sheffield, O2 Academy

Domenica 10 novembre – Edimburgo, Corn Exchange

Lunedì 11 novembre – Glasgow, O2 Academy

Martedì 12 novembre – Manchester, O2 Victoria Warehouse

Giovedì 14 novembre – Birmingham, O2 Academy

La possibile scaletta

Vista anche la limitatezza (a livello quantitativo) del repertorio del giovane cantautore britannico, il concerto di Torino non dovrebbe essere molto lungo, concentrandosi in particolare sui pezzi estratti dal suo unico album, “What a Time To Be Alive”, tornato sugli scaffali nelle scorse settimane in versione deluxe. Un disco arricchito da quattro brani inediti: “Better Half of Me”, “Heartbeats”, “Something to Believe In” e “Be Myself”. Tra questi quattro inediti troviamo quindi anche il singolo “Better Half of Me”, già in rotazione radiofonica da venerdì 4 ottobre. Il brano porta la firma dello stesso Tom Walker insieme a Cam Blackwood e al leader degli Athlete, Joel Pott. La produzione è stata affidata invece a Mark Ralph e allo stesso Blackwood, già al fianco di George Ezra e Jack Savoretti. Oltre a queste quattro nuove canzoni, all’interno della tracklist trovano posto anche le versioni rivisitate di due grandi hit del cantautore britannico: “Leave a Light On” (certificata doppio disco di platino in Italia) e “Just You and I” (certificata invece disco di platino in Italia). Nelle ultime date del suo tour, Walker non ha mai eseguito “Hola (I Say)”, il singolo in compagnia di Marco Mengoni che lo ha reso celebre al grande pubblico anche in Italia. Ma visto che siamo nel Bel Paese mai dire mai... Di seguito, per farsi un’idea di quale potrebbe essere la setlist del concerto, ecco la scaletta eseguita da Walker al concerto dello scorso 3 agosto alla Brighton Music Hall di Boston: