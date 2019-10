Fiorella Mannoia in concerto a Genova: info e scaletta

Continua senza sosta il giro d’Italia di Fiorella Mannoia, che martedì 15 ottobre salirà sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova. È caccia aperta ai pochi biglietti ancora rimasti: chiusa la prevendita sul circuito TicketOne, chi non è ancora in possesso del tagliando dovrà tentare la sorte direttamente alla biglietteria del teatro: i prezzi vanno dai 30 euro delle balconate ai 69 della Platea I° settore. Orario di inizio previsto per le 21.

Il “Personale Tour”

Il “Personale tour” di Fiorella Mannoia continuerà per tutto l’autunno, fino al mese di dicembre, facendo tappa nei teatri di tantissime città italiane. Un tour in due tranche: la prima si concluderà l’1 novembre a Trento, per poi ripartire con la seconda il 3 dicembre da Napoli. Un’occasione per ascoltare dal vivo tutti i maggiori successi dell’artista, voce per eccellenza del cantautorato italiano, e i brani che compongono il suo ultimo album “Personale”. Con lei sul palco i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre). Di seguito, tutte le date rimanenti del lungo tour della Mannoia:

Martedì 15 ottobre – Genova, Teatro Carlo Felice

Mercoledì 16 ottobre – Cremona, Teatro Ponchielli

Venerdì 18 ottobre – Firenze, Teatro Verdi

Sabato 19 ottobre – Firenze, Teatro Verdi

Martedì 22 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg

Giovedì 24 ottobre – Sanremo (IM), Teatro Ariston

Sabato 26 ottobre – Lugano, PalaCongressi

Domenica 27 ottobre – Bologna, Europauditorium

Mercoledì 30 ottobre – Piacenza, Teatro Politeama

Giovedì 31 ottobre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Venerdì 1 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Martedì 3 dicembre – Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 dicembre – Marsala (TP), Teatro Impero

Venerdì 6 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 7 dicembre – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Teatro Mandanici

Mercoledì 11 dicembre – Legnano (MI), Teatro Galleria

Giovedì 12 dicembre – Mantova, Grana Padano Theatre

Sabato 14 dicembre – Grosseto, Teatro Moderno

Domenica 15 dicembre – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

Martedì 17 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Mercoledì 18 dicembre – Zurigo, Volkshaus

Venerdì 20 dicembre – Ancona, Teatro delle Muse

Sabato 21 dicembre – Reggio Emilia, Teatro Valli

Sabato 28 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

La possibile scaletta

Fiorella Mannoia sta presentando al pubblico i brani tratti dal suo ultimo album “Personale”, uscito lo scorso 29 marzo. Il tour teatrale in corso, pertanto, è incentrato sui brani che compongono il disco in questione (compresso l’ultimo singolo, “Imparare ad essere donna”, uscito il 7 ottobre scorso), senza però dimenticare tutti i precedenti grandi successi della cantante. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta che la cantante ha portato sul palco del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino lo scorso 13 ottobre: