Pixies in concerto a Bologna: info e scaletta

È sold out ormai da settimane il concerto dei Pixies al PalaDozza di Bologna, previsto per venerdì 11 ottobre. Sarà una delle sole due date italiane dalle rock band americana, che inizialmente aveva previsto il suo concerto all’Estragon ma che, vista l’enorme mole di richieste, ha deciso di spostarsi nel più capiente palasport di piazza Azzarita. Ma non è bastato nemmeno il tempio del basket bolognese per accogliere tutti i fan, visto che i biglietti sono andati polverizzati nelle scorse settimane. Il biglietto acquistato prima del cambio di location dall’Estragon al Paladozza dà diritto a prendere posto o nel parterre o nel settore Nannetti (tribuna centrale con posti a sedere non numerati fronte palco). Ai possessori di questo titolo verrà assegnato un braccialetto di colore diverso a seconda del settore da loro scelto dopo l’esibizione del biglietto. Si consiglia a chi ha già una preferenza tra i due settori di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi il posto nel settore prescelto. Le casse per il ritiro dei biglietti saranno aperte alle 17.30, l’apertura porte è prevista per le 19, alle 20.15 è in programma il concerto di Blood Red Shoes, alle 21.15 sul palco Frank Black e soci.

Il nuovo album “Beneath The Eyrie” e il tour europeo

Una leggenda del rock alternative è tornata in pista. Il terzo disco post-reunion dei Pixies (nonché il terzo con Paz Lenchantin al basso al posto di Kim Deal) si intitola “Beneath the Eyrie” ed è arrivato nei negozi fisici e virtuali il 13 settembre per BMG/Infectious. Prodotto da Tom Dalgety e preceduto dai singoli “On Graveyard Hill” e “Catfish Kate”, l’album è stato registrato ai Dreamland Recording Studios, una chiesa sconsacrata nell’Upstate New York. La band è stata influenzata pesantemente dall’atmosfera gotica del luogo nel processo creativo dell’album, che di queste reminiscenze dark ha venato la cifra rock che è stata sempre il suo marchio di fabbrica. Dopo Bologna, i Pixies continueranno la loro tournée europea toccando poi Torino e tante altre città del Vecchio Continente. Questo il calendario degli appuntamenti ancora in programma:

Venerdì 11 ottobre – Bologna, PalaDozza

Sabato 12 ottobre – Torino, OGR

Domenica 13 ottobre – Zurigo, X-Tra

Martedì 15 ottobre – Monaco di Baviera, TonHalle

Mercoledì 16 ottobre – Bruxelles, Forest National

Giovedì 17 ottobre – Lussemburgo, Luxexpo

Sabato 19 ottobre – Parigi, L’Olympia

Domenica 20 ottobre – Lione, Le Radiant

Lunedì 21 ottobre – Rennes, Le Liberte

Mercoledì 23 ottobre – Barcellona, Sant Jord Club

Giovedì 24 ottobre – Madrid, La Riviera

Venerdì 25 ottobre – Lisbona, Campo Pequeno

Sabato 26 ottobre – La Coruna, Coliseum de Coruna

La probabile scaletta

Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta del live bolognese, ecco la setlist portata dalla band sul palco del Forum Karlin di Praga lo scorso 8 ottobre, che comprende tutti i grandi successi della carriera della band: