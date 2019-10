Pete Doherty in concerto a Roncade: info e scaletta

Tripletta italiana in arrivo per Pete Doherty. Lo storico leader dei Libertines salirà sul palco del New Age Club di Roncade (TV) venerdì 11 ottobre, per poi proseguire il suo tour nel weekend a Roma (al Teatro Centrale) e a Milano (ai Magazzini Generali). I biglietti per il concerto di Roncade sono ancora in vendita sul circuito TicketOne al prezzo di 23 euro, ma saranno acquistabili anche direttamente in cassa la sera del concerto, ma al prezzo di 25 euro. Apertura porte prevista per le 20.30, alle 21 si esibiranno i Life, mentre il concerto del cantante inglese, che sarà accompagnato dai Puta Madres, inizierà intorno alle 22.

Un nuovo capitolo di una carriera turbolenta

Le tre tappe italiane saranno le ultime del tour con i Puta Madres, band nata in seguito al tour del 2016 “Eudaimonia” e che vede nelle sue fila anche il bassista dei Babyshambles Drew McConnell. All’attivo hanno un album, “Pete Doherty and the Puta Madres” uscito a inizio 2019, lanciato dal singolo “Who's Been Have You Over". Poi però da fine ottobre il vulcanico musicista britannico tornerà alle origini per un tour con i Libertines, la band con la quale era arrivato al successo all’inizio del nuovo Millennio. Di seguito tutti i concerti di Pete Doherty al momento in programma:

Con i Puta Madres

Venerdì 11 ottobre – Roncade (TV), New Age Club

Sabato 12 ottobre – Roma, Teatro Centrale

Domenica 13 ottobre – Milano, Magazzini Generali

Con i Libertines

Domenica 27 ottobre – Parigi, Olympia

Lunedì 28 ottobre – Zurigo, X-tra

Sabato 2 novembre – Colonia, Carlswerk

Lunedì 4 novembre – Monaco di Baviera, Tonhalle

Martedì 5 novembre – Berlino, Columbiahalle

Domenica 17 novembre – Lussemburgo, Den Atelier

Lunedì 18 novembre – Bruxelles, Cirque Royale

Mercoledì 20 novembre – Utrecht, Tivoli Vredenburg

Giovedì 21 novembre – Utrecht Tivoli Vredenburg

La probabile scaletta

Nei concerti del suo nuovo tour, Pete Doherty sta eseguendo tutte le canzoni più importanti della sua carriera, passando da un progetto all’altro: ovviamente quelle con i Libertines hanno un ruolo preminente ma non sono le sole. Di seguito, per farsi un’idea della possibile setlist che eseguirà al New Age, la lista delle canzoni suonate lo scorso 5 settembre all’Hackney Empire di Londra: