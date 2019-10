Achille Lauro in concerto a Napoli: info e scaletta

Achille Lauro prosegue a motori accesi il suo “Rolls Royce Las Vegas tour”. Manca poco all’arrivo all’ultima tappa del tour autunnale nei club, che andrà in scena domenica 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. Sarà un grande spettacolo, tra luci, abiti e scenografie in pieno stile Las Vegas. Di seguito riportiamo tutte le info utili per arrivare preparati al concerto di Achille Lauro a Napoli: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta del live.

Achille Lauro a Napoli: tutte le info sul concerto

Si terrà domenica 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli l’ultima tappa del “Rolls Royce Las Vegas tour” di Achille Lauro, inizialmente prevista per lo scorso 10 maggio e poi posticipata a quest’autunno. L’intera tournée è stata rimandata di qualche mese a causa dei tanti impegni del cantante dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019: «Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante […] Abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e al tempo stesso preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto». Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data, che andrà in scena nella stessa location. Per chi ancora non è in possesso del titolo d’accesso alla venue, i biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 26 euro (diritti di prevendita inclusi).

La possibile scaletta del concerto

Con questa tournée, intitolata “Rolls Royce Las Vegas”, Achille Lauro ha ribadito al pubblico tutta l’intenzione di sorprendere e allo stesso tempo di confermare l’evoluzione che ha avuto nel corso del 2019, anno importante per la sua carriera. Quello che c’è da aspettarsi è uno spettacolo a 360° in cui il cantante romano sarà il cerimoniere, proponendo i propri brani in una veste inedita. Anche l’aspetto visual assumerà una particolare valenza, tra luci, scenografie e abiti. Sul palco non mancherà l’inseparabile producer e chitarrista Boss Doms, che si esibirà insieme a una band composta da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre e Marco Lanciotti alla batteria. Durante il concerto di Napoli, Achille Lauro presenterà al pubblico i brani del suo ultimo disco “1969”, uscito lo scorso 12 aprile per Sony Music. Protagoniste della serata saranno le canzoni che compongono l’album, tra cui “Rolls Royce”, “C’est la vie”, la title track “1969”, “Zucchero”, “Delinquente” e “Je t’aime”. Immancabili anche le precedenti hit del trapper romano, come “Thoiry Remix”, “Mamacita”, “Ulalala”. Secondo le ultime dichiarazioni di Lauro, durante il “Rolls Royce Las Vegas tour” sarà data anche un’anteprima di “1990”, prossimo progetto discografico del cantante che verrà completato negli Stati Uniti d’America, subito dopo la conclusione dell’attuale tournée nei club. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Achille Lauro all’Atlantico di Roma, senza le canzoni eseguite con le special guest (che non saranno presenti al concerto di Napoli); i brani presentati alla Casa della Musica potrebbero comunque subire variazioni in base alle scelte dell’artista.