S'intitola Mi gira la testa ed è il nuovo brano nato dalla collaborazione di due grandi artisti sicliani. Mario Venuti e Seba. Infatti li accomuna la terra natìa, la Sicilia, che nelle sensibilità di entrambi ha un ruolo centrale: l'amore per l'arte e per la cultura della Magna Grecia li porta ad amare la musica.La loro collaborazione arriva da lontano e nel 2018 Seba ha anche prodotto l'album Motore di vita, che tante soddisfazioni ha dato a Venuti. I due cantautori presentano un brano dal sapore romantico nel testo, dove il richiamo all'amore e alle emozioni è reso evidente nelle strofe come nel ritornello, che resta in testa, giusto per mutuare il titolo del brano. E' altresì un brano attuale nelle sonorità sempre afferenti alla sfera anglosassone, da cui entrambi traggono spunto per le loro composizioni.



"Si tratta di un brano pop dalle sonorità e dal profumo degli anni '80 che affronta in chiave a tratti ironica il rincorrersi dei sentimenti, il perdono visto come momento di crescita, i bilanci del cuore - spiega Seba- L'intervento canoro di Mario è risolutivo nel testo, è il consiglio che tutti vorremmo ricevere".



Il brano è accompanganto anche dal videoclip e la dimensione onirica rimane quella privilegiata: un lui e una lei che non si incontrano mai, nella penombra delle loro abitazioni, il consiglio di un amico al telefono da un posto solare ed elegante, un cuore foderato da un nastro di imballaggio con la scritta "fragile". Una canzone leggera ma ricca di emozioni che rende merito alla vocazione caratteriale dei due artisti siciliani. Seba ha un timbro più morbido e intimistico e rende il brano delicato e confidenziale ma quando nello special entra la voce di Mario Venuti, squillante e vivace, la canzone raggiunge la completezza e cattura in tutta la sua bellezza artistica. Mi Gira la testa è un brano uscito dal cassetto comune di Seba e Mario Venuti che infatti firmano insieme musica e parole, ma in quel cassetto ci sono altre produzioni pronte a venire alla luce perchè i due cantautori hanno molto da dare e da raccontare al loro pubblico, amante della buona musica d'autore.



"Le canzoni di Seba hanno sempre grazia ed eleganza. Insieme abbiamo confezionato hit memorabili come "Caduto dalle Stelle" - racconta Mario Venuti - E qui torniamo a mettere insieme le nostre forze compositive e vocali". Merita attenzione anche la copertina, curata nel dettaglio. L'immagine fumettistica rende i due artisti complici oltre che colleghi, scanzonati oltre che impegnati musicalmente. Conosciamo meglio Seba: al secolo Sebastiano Barbagallo, nasce a Catania e da sempre coltiva la passione per la musica. La sua carriera artistica arriva da lontano ma la svolta artistica è nel 2006 quando realizza il singolo Domenica d'Estate, hit ancora oggi programmata in radio a cui segue il suo album Quadri d'Autore. La passione per la sperimentazione musicale e per le produzioni artistiche lo portano a diventare produttore di diversi progetti, in particolare lo ricordiamo come produttore artistico di Alessio Caraturo con il singolo Lontano Lontano Lontano e l'album 38° Parallelo nel 2017 e produttore dell'album "Motore di vita" di Mario Venuti nel 2018. Mario Venuti, grande cantautore del nostro panorama artistisco itlaiano con una carriera da invidiare: 13 album all'attivo e innumerevoli successi e collaborazioni artistiche. Ha portato al successo diverse canzoni quali Fortuna, Veramente, Crudele, Fammi il piacere e la più recente Caduti dalle stelle. Duetti importanti come Mai come ieri insieme a Carmen Consoli ci raccontano di un artista poliedrico capace di amalgamare la propria voce, singolare per timbrica e colore, insieme a quella di altri cantanti colleghi. E' il caso anche di Mi Gira la Testa, realizzata insieme all'amico Seba.