Dente, il singolo è Adieu ma in realtà è un ritorno

A 3 anni di distanza da Canzoni per metà torna sulle scene musicali nazionali Dente, il “piccolo principe” del nuovo cantautorato italiano, che in più di 10 anni di carriera si è contraddistinto per la sua personale e inconfondibile cifra pop semplice e mai banale, conquistando un pubblico sempre più affezionato e numeroso. Dopo l’uscita di Anche se non voglio, è online il video del nuovo singolo Adieu (INRI/Artist First), con la regia di Van Khokhlov: www.youtube.com/watch?v=LrfMLpxJDEI



Adieu è un brano pop malinconico che con semplicità di suoni e immediatezza di linguaggio affronta il tema profondo dell’addio, raccontato come una dolorosa necessità e allo stesso tempo come un’opportunità nascosta per potersi rigenerare e per ricominciare. Il brano, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (dente.lnk.to/Adieu), sarà in rotazione radiofonica a partire dal 18 ottobre.



Adieu è una canzone liberatoria che parla di andare via, di cambiare, di provarci, di lasciarsi alle spalle e di lasciarsi andare – dichiara Dente – è una canzone naturale, quasi nuda, fatta di pochi e semplici accordi, scritta di getto e senza pensarci troppo su.



I due brani anticipano l’attesissimo album di inediti dell’artista emiliano, in uscita nel 2020! Accompagnato dalla sua band, questo inverno Dente sarà in concerto a Milano e Roma per due speciali appuntamenti di anteprima del tour 2020, prodotti da Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics. Già sold-out la data milanese del 3 dicembre alla santeria Toscana. A Roma appuntamento al Monk. I biglietti della data romana sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne (bit.ly/DenteTour).