Massimo Ranieri in concerto a Salerno: info e scaletta

Quattro serate consecutive, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre alle ore 21 e domenica 13 ottobre alle ore 18, per portare al Teatro Verdi i grandi successi della canzone napoletana. Massimo Ranieri lancia la leg autunnale del suo tour partendo da Salerno con il suo spettacolo “Malia napoletana”, nel quale interpreterà le grandi canzoni della tradizione partenopea in chiave jazzistica. La band che lo accompagnerà è composta da Max Rosati (chitarra), Andrea Pisti (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica), Alessandro Golini (violino). Biglietti ancora disponibili per tutte e quattro le serate sul circuito Vivaticket, ma la disponibilità è limitata: si parte dai 26 euro del loggione per arrivare ai 52 euro del Palco I° ordine.

In tour permanente

Massimo Ranieri sarà in tour da ottobre e fino alla prossima primavera alternando due show: “Malia napoletana”, che verrà proposto solo in Campania (a Napoli addirittura in nove sere consecutive), e “Sogno e son desto 500”, quello nel quale ripercorre la sua lunga carriera seguendo un particolare filo narrativo. Di seguito il calendario completo degli eventi attualmente in programma:

Giovedì 10 ottobre – Salerno, Teatro Verdi – Malia napoletana Venerdì 11 ottobre – Salerno, Teatro Verdi – Malia napoletana Sabato 12 ottobre – Salerno, Teatro Verdi – Malia napoletana Domenica 13 ottobre – Salerno, Teatro Verdi – Malia napoletana Venerdì 18 ottobre – Nova Gorica, La Perla – Sogno e son desto 500 Venerdì 25 ottobre – Livorno, Teatro Goldoni – Sogno e son desto 500 Sabato 26 ottobre – Montecatini (PT), Teatro Verdi – Sogno e son desto 500 Venerdì 22 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Sabato 23 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Domenica 24 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Lunedì 25 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Martedì 26 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Mercoledì 27 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Venerdì 29 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Sabato 30 novembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Domenica 1 dicembre – Napoli, Teatro Augusteo – Malia napoletana Venerdì 6 dicembre – Bari, Teatro Team – Sogno e son desto 500 Domenica 8 dicembre – Frosinone, Teatro Nestor – Sogno e son desto 500 Martedì 11 febbraio – Ravenna, Teatro Alighieri – Sogno e son desto 500 Giovedì 20 febbraio – Sant’Arpino (CE), Teatro Lendi – Sogno e son desto 500 Venerdì 21 febbraio – Sant’Arpino (CE), Teatro Lendi – Sogno e son desto 500 Sabato 22 febbraio – Avellino, Teatro Gesualdo – Malia napoletana Domenica 23 febbraio – Avellino, Teatro Gesualdo – Malia napoletana Giovedì 27 febbraio – Ancona, Teatro delle Muse - Sogno e son desto 500 Sabato 29 febbraio – Pisa, Teatro Verdi – Sogno e son desto 500 Lunedì 2 marzo – Torino, Teatro Colosseo – Sogno e son desto 500 Martedì 3 marzo – Milano, Teatro degli Arcimboldi – Sogno e son desto 500 Giovedì 5 marzo – Bergamo, Teatro Creberg – Sogno e son desto 500 Venerdì 6 marzo – Padova, PalaGeox – Sogno e son desto 500 Giovedì 19 marzo – Bologna, Europauditorium – Sogno e son desto 500 Sabato 21 marzo – Genova, Teatro Carlo Felice – Sogno e son desto 500 Lunedì 23 marzo – Varese, Teatro Openjobmetis – Sogno e son desto 500 Martedì 24 marzo – Legnano (MI), Teatro Galleria – Sogno e son desto 500

La possibile scaletta

Come anticipato, il concerto di Salerno fa parte del progetto “Malia napoletana”, nel quale Massimo Ranieri ripercorre i grandi classici della musica d’autore napoletana in chiave jazzistica. Il progetto è stato preceduto da due album, “Malia – Napoli 1950-60” del 2015 e “Malia parte seconda” del 2016. Basandosi sulle precedenti esibizioni, questa è una possibile scaletta che l’artista napoletano potrebbe portare sul palco salernitano: