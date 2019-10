Vinicio Capossela in in concerto a Milano: info e scaletta

Prosegue il “Ballate per uomini e bestie Tour” di Vinicio Capossela, la tournée iniziata con l’anteprima di venerdì 4 ottobre al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Dopo aver fatto tappa anche al Teatro Galli di Rimini, il cantautore si prepara a salire sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano per la terza data del tour prevista il 7 ottobre.

Biglietti, location e orari

I biglietti per il concerto di Vinicio Capossela a Milano sono ancora disponibili con differenti tipologie di prezzo in base al posto desiderato. È possibile acquistare un posto nelle seguenti sezioni del Teatro degli Arcimboldi:

Platea Bassa, prezzo 57,50 euro

Platea Alta, prezzo 46,00 euro

Prima Galleria, prezzo 34,50 euro

Seconda Galleria, prezzo 28,75 euro

La location scelta per l’evento è uno dei teatri più famosi d’Italia, che ospita di frequente eventi musicali importanti e che risulta facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici (metro e autobus) sia in auto. L’appuntamento con la musica di Vinicio Capossela è alle ore 21:00 anche se i cancelli si apriranno sicuramente con un po’ di anticipo per permettere l’ingresso dei fan ed evitare ritardi all’inizio dello show.

La possibile scaletta

Per quanto riguarda la possibile scaletta del concerto di Vinicio Capossela a Milano è difficile fare una previsione poiché ogni live del cantautore è un’esperienza a sé, unica e irripetibile. Per farsi comunque un’idea della setlist si può fare riferimento alle scalette di concerti passati, in particolare di quelle portate sul palco nei recenti spettacoli a Salsomaggiore Terme e a Rimini. Sicuramente i fan si ritroveranno a intonare con il cantante i suoi grandi successi e le canzoni tratte dal suo ultimo e acclamatissimo disco “Ballate per uomini e bestie”, vincitore della Targa Tenco 2019 come album dell’anno. Questa potrebbe essere la scaletta che Vinicio Capossela porterà sul palco del Teatro degli Arcimboldi:

Uro La peste Danza macabra Il testamento del porco Nuova tentazioni di Sant’Antonio Le loup garou Di città in città (…e porta l’orso) La lumaca Pryntyl Il pumminale Dimmi Tiresia Aedo L’acqua chiara alla fontana Il povero Cristo I musicanti di Brema Brucia Troia Il ballo di San Vito Al Colosseo Con una rosa Pettarossa Pena de l’alma Ultimo amore Sonetti I pagliacci Il mio amico ingrato

Le prossime date del tour

Dopo l’esibizione milanese, Capossela porterà la sua musica al Teatro Petruzzelli di Bari il prossimo 13 ottobre. La tournée proseguirà attraversando le più importanti città italiane. Questo è il calendario aggiornato: