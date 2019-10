Apple Music Live: Piazza Liberty vedrà Ultimo protagonista della prima data di ottobre della serie di live gratuiti che, da marzo, anima il centro di Milano, trasformando lo splendido spazio sovrastante lo store nella cornice ideale per assistere a live unici, mettendo artisti e pubblico a contatto in una dimensione intima ed esclusiva

È tutta Colpa delle favole e dell’ostinazione a credere nei sogni se Ultimo, partito dalla periferia romana e dai piccoli locali, è arrivato in un solo anno e mezzo a traguardi più grandi, esibendosi dapprima nei palazzetti fino a conquistare gli stadi. Con 26 dischi di platino e 15 dischi d'oro, il "Peter Pan" del pop è oggi l’artista che nel 2019 ha conseguito il più alto numero di stream in Italia, vantando ben 3 album nella Top10 ufficiale dei dischi e in quella di Apple Music. Dopo un anno di grandi risultati, il cantautore è ora protagonista di Apple Music Live: Piazza Liberty.



Quello del 10 ottobre sarà un live speciale, che vedrà Ultimo esibirsi in acustico, al pianoforte. La performance sarà disponibile in esclusiva su Apple Music nelle corso delle prossime settimane. È possibile registrarsi per gli ingressi, gratuiti, fino all’8 ottobre 2019 alle 12:00 sul sito: https://ticketing.apple.com/livemilano



Il live inizierà alle 21 e si potrà accedere all’anfiteatro di piazza Liberty a partire dalle 20 fino alle 20.30. I partecipanti devono avere almeno 16 anni.