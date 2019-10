Tom Walker si appresta a rilasciare un “nuovo, vecchio” album: si tratta dell’edizione deluxe di “What a Time to Be Alive”, il disco di esordio del cantautore britannico, venuto alla luce il primo marzo del 2019. Il “giorno X” in cui vedrà la luce invece il nuovo disco è fissato nell’8 novembre 2019, l’etichetta sarà ancora una volta Relentless / Sony Music.

“What a Time to Be Alive”: l’album di esordio di Tom Walker

“What a Time to Be Alive” è il disco di esordio di Tom Walker. A comporre la tracklist sono 13 tracce: la prima è “Angels”, la canzone conclusiva è invece “Walk Alone”. All’interno dell’album troviamo anche un featuring: con l’artista Zara Larsson sulle note di “Now You’re Gone”. Dal disco sono stati estratti ben sette singoli: la versione acustica di “Just You and I”, pubblicata nell’aprile del 2017, “Blessings”, uscita un mese dopo. La hit “Leave a Light On”, uscita nell’ottobre del 2017 e che ha dominato le classifiche di mezzo mondo. Ancora, “My Way”, “Angels”, ancora una volta “Just You and I” e “Now You’re Gone”, il singolo che attualmente si trova in rotazione radiofonica. La tracklist di “What a Time to Be Alive”, il disco di debutto di Tom Walker:

Angels Leave a Light On Not Giving In How Can You Sleep at Night? Now You’re Gone (feat. Zara Larsson) My Way Blessings Cry Out Dominoes Fade Away Just You and I The Show Walk Alone

L’edizione deluxe di “What a Time to Be Alive”

L’edizione deluxe di “What a Time to Be Alive” sarà arricchita da quattro brani inediti: Better Half of Me, Heartbeats, Something to Believe In e Be Myself. Tra questi quattro inediti troviamo quindi anche il singolo “Better Half of Me”, già in rotazione radiofonica da venerdì 4 ottobre. Il brano porta la firma dello stesso Tom Walker insieme a Cam Blackwood e al leader degli Athlete, Joel Pott. La produzione è stata affidata invece a Mark Ralph e allo stesso Blackwood, già al fianco di George Ezra e Jack Savoretti. Oltre a queste quattro nuove canzoni, all’interno della tracklist troveranno posto anche le versioni rivisitate di due grandi hit del cantautore britannico: “Leave a Light On” (certificata doppio disco di platino in Italia) e “Just You and “I (certificata invece disco di platino in Italia).

Tom Walker: il concerto in programma a Torino

Tom Walker è atteso in Italia con un concerto, in programma il 15 ottobre all’OGR di Torino. Dopo la data nel capoluogo piemontese, il cantautore britannico partirà per un tour nel Regno Unito, al via il 24 ottobre dalla O2 Academy Brixton a Londra: una tournée che ha fatto registrare soli sold-out. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto per la serata, potrà farlo accedendo al sito di TicketOne o recandosi nei punti vendita autorizzati: i tagliandi sono in vendita infatti al prezzo unico di 23 euro, prezzo che comprende anche il diritto di prevendita.