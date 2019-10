Mika, le canzoni più famose

Da un decennio è uno dei cantanti pop più famosi del mondo e ha scoperto negli anni una particolare affinità con l’Italia. Dal Libano all’Inghilterra passando per la Francia, il suo background è un caleidoscopio multicolore che si rilegge anche nella sua musica. In attesa del nuovo tour italiano che partirà a novembre 2019, Ecco le dieci canzoni più famose della sua carriera, quelle che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

Grace Kelly

Relax, Take It Easy

Popular Song

Lollipop

Elle Me Dit

Love Today

We Are Golden

Boum Boum Boum

Celebrate

Big Girl (You Are So Beautiful)

Grace Kelly

Il brano d’esordio di Mika è anche quello che resta tutt’ora il suo più celebre ed importante successo. Esce il 5 gennaio 2007 per lanciare l’album “Life in Cartoon Motion”, che venderà oltre 7 milioni di copie. Il falsetto alla Freddie Mercury e l’ironia del video hanno conquistato il mondo, portando il brano in vetta alle classifiche. In Italia l’impennata arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo di quell’anno.

Relax, Take It Easy

Forte del successo di “Grace Kelly”, Mika rilascia come secondo singolo “Relax, Take It Easy” nell’estate 2007 e il successo è istantaneo, almeno pari a quello del singolo precedente. Un brano diventato istantaneamente tormentone estivo soprattutto sulle piste da ballo italiane.

Popular Song

Collaborare con una stella emergente come Ariana Grande è il segno di essere arrivato ai vertici. E Mika si è tolto la soddisfazione nel 2012 con l’uscita di “Popular Song”, canzone scritta da egli stesso sulla base di “Popular”, brano tratto dal musical “Wicked”.

Lollipop

“Lollipop” fu addirittura il sesto singolo estratto dal fortunatissimo “Life in Cartoon Motion”, arrivando ad essere pubblicato come singolo il 31 dicembre 2007, praticamente un anno dopo l’uscita dell’album. Al brano porta la sua voce anche la cuginetta di Mika.

Elle Me Dit

“Elle Me Dit” è uscita l’8 luglio 2011 come singolo dedicato al solo mercato francese, tanto che nel successivo album di Mika, “The Origin of Love” del 2012, non compare la versione originale in francese ma quella in inglese. Fu un grandissimo successo in Francia e Belgio grazie soprattutto al video che vede la presenza dell’attrice Fanny Ardant.

Love Today

Fu il terzo singolo estratto da “Life in Cartoon Motion”, pubblicato il 16 aprile 2007. Il brano non ha avuto lo stesso appeal dei primi due dell’album, ma ha avuto buoni riscontri ed è finita nelle colonne sonore di vari film.

We Are Golden

“We Are Golden” fu il singolo di lancio del secondo album di Mika, “The Boy Who Knew Too Much” del 2009. Il brano ha debuttato in estate in tutto il mondo, ma pur andando piuttosto bene non ottenne i riscontri dei precedenti brani, finendo alla numero 1 soltanto in Spagna.

Boum Boum Boum

“Boum Boum Boum” viene pubblicato come singolo nell’estate 2014, estratto dall’album “No Place in Heaven”. Il video vede Mika in molti spezzoni di film famosi e epoche diverse.

Celebrate

In “Celebrate” Mika è affiancato da Pharrell Williams per il brano che lancia, nell’agosto 2012, il suo terzo album “The Origin of Love”. Raggiunge una certa notorietà in Italia per essere stata inserita in uno spot della Wind.

Big Girl (You Are So Beautiful)

Si tratta del quinto singolo estratto da “Life in Cartoon Motion” e deve la sua fama principalmente al fatto di essere stata utilizzata come sigla del telefilm “Ugly Betty”.