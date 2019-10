Appena è iniziato ottobre, Laura Pausini ha condiviso una foto dando il benvenuto al nuovo mese e anticipando già qualcosa: “Ottobre comincia con qualche nuvola e molte riunioni. Stiamo organizzando la festa dei 25 anni del fan club laura4u.com per il 2020. Non vedo l’ora di svelarvi tutto... preparatevi, presto vi dirò di più!”.

Laura Pausini: l’annuncio sui social

A pochi giorni dal benvenuto al nuovo mese Laura Pausini ha scritto nuovamente su tutti i suoi social, rivolgendosi in particolar modo ai suoi fan: “Sorrido, perché domani ho un annuncio da fare a tutti i miei fan. Vi aspetto qui tra 24 ore esatte. Puntuali, mi raccomando!”. Un messaggio breve che lasciava presagire una bella novità. In pochissime ore i fan hanno pensato alla qualsiasi: dall’annuncio di una nuova gravidanza a un nuovo disco e tour, fino alla possibilità di essere il direttore artistico durante il Festival di Sanremo. Invece no (proprio come canta lei!), la novità è un evento chiamato Pausini Be Me che si terrà il 5 settembre 2020 nella città in cui la cantante è nata, Faenza.

Pausini Be Me

Sabato pomeriggio, esattamente a 24 ore dall’annuncio fatto, la cantante di Solarolo ha mantenuto la promessa. Alle 18:30, con la stessa puntualità di una svizzera, Laura Pausini è tornata a scrivere su tutti i suoi social per comunicare finalmente la notizia che ha tenuto in ansia per un giorno intero i “pausiniani”:

“COSA: #PausiniBeMe

QUANDO: 5 settembre 2020

DOVE: Faenza (Ravenna) - PalaPau

ORARIO: dalle 21 a mezzanotte

INFO: ogni 5 del mese vi dirò qualcosa in più. Da oggi avete tutto il tempo per organizzarvi... Non potete mancare!

25 anni insieme

SOLO PER SOCI FANCLUB

Iscrizioni e Rinnovi: Laura4u.com”