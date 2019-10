Achille Lauro in concerto a Milano: info e scaletta

Achille Lauro arriva anche a Milano con il suo “Rolls Royce Tour 2019”. Dopo essersi esibito a Firenze e a Roma, il rapper si prepara a scaldare la scena musicale del capoluogo lombardo. L’appuntamento è per il 7 ottobre al Fabrique di Milano.

Il concerto di Achille Lauro al Fabrique di Milano

Dopo aver debuttato alla Tuscany Hall di Firenze lo scorso 3 ottobre e dopo essersi esibito a Roma venerdì 4 e sabato 5 ottobre, Achille Lauro si prepara a fare tappa anche a Milano. L’appuntamento è per lunedì 7 ottobre al Fabrique di Milano. Si tratta della terza tappa in calendario del “Rolls Royce Tour 2019”, dedicato principalmente ai brani estratti dall’ultimo disco di inediti, “1969”, pubblicato lo scorso 12 aprile dall'etichetta discografica Sony Music e che potrebbe essere seguito a breve da un nuovo progetto discografico dal titolo “1990”.

Biglietti, location e orari

I biglietti per il concerto di Achille Lauro al Fabrique di Milano hanno fatto registrare già da tempo il sold out, quindi non sono più disponibili. La location scelta per l’evento è da sempre un luogo importante per la musica nazionale e internazionale, scelto da molti artisti per i loro live nel capoluogo lombardo. La struttura si trova nella zona di via Mecenate, nella quale ha sede anche il nuovo polo della moda a Milano. Il Fabrique è facilmente raggiungibile sia in auto sia attraverso i mezzi pubblici. Con la metro, ad esempio, si può scendere alla fermata “Rogoredo FS” e poi prendere la Linea 88 e fermarsi a “Via Fantoli / Via Mecenate”. Vi sono diverse possibilità di raggiungere la struttura anche in treno, mentre in auto si può tranquillamente percorrere la tangenziale est e imboccare l’uscita Mecenate o Camm. L’appuntamento con Achille Lauro è alle ore 21:00, ma si consiglia come sempre di arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma e evitare imprevisti e rallentamenti allo show.

La possibile scaletta

La possibile scaletta del concerto dovrebbe essere dedicata principalmente ai brani inclusi nell’ultimo album in studio “1969”. Tra questi, si potrebbe pensare alla title - track del disco e a “Rolls Royce”, che non a caso è il brano che dà anche il nome all’intero tour di Achille Lauro e che è stato presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della serata, i fan potrebbero ascoltare dal vivo “C’este la vie”, “Je t’aime” e “Zucchero”. Inoltre, dovrebbe essere presente in scaletta “Delinquente”, il singolo che è attualmente in rotazione radiofonica. È possibile farsi un’idea sulla scaletta del concerto a Milano partendo da quelle già presentate nei concerti tenuti e da quelle andate in scena nel corso del tour estivo. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che il cantante e il suo staff potrebbero decidere di apportare delle modifiche o variare l’ordine di esecuzione. Questa è la possibile scaletta del concerto di Achille Lauro a Milano:

Thoiry 1969 Zucchero Ulalala Mamacita Delinquente Bvlgari Maharaja Teatro & Cinema Il tempo di morire (accenno) Rolls Royce Je t’aime C’est la vie Rolls Royce

Le altre date del tour

Il “Rolls Royce Tour 2019” proseguirà nelle principali città d’Italia e farà tappa anche a Bologna, Venaria Reale e a Napoli. Questo è il calendario con gli ultimi appuntamenti in programma: