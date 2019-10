Zucchero, il nuovo singolo è "Freedom": il testo

Ecco arrivata la prima anticipazione del nuovo album di inediti firmato Zucchero, si tratta del singolo “Freedom”, disponibile all’ascolto in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 4 ottobre 2019. Il brano è un inno all’amore e alla libertà dalle sonorità ricercate e internazionali, scritto da Sugar insieme a Rag’n’Bone Man.

Il nuovo album di Zucchero “D.O.C.”: curiosità e tracklist

Zucchero Fornaciari sta per tornare sul mercato discografico con un nuovo album: l’uscita di “D.O.C.” è attesa per venerdì 8 novembre per Polydor / Universal Music. Quello che dobbiamo aspettarci è un disco genuino e autentico, composto da 11 brani + 3 bonus track. L’artista presenterà “D.O.C.” dal vivo al pubblico nel corso del 2020, con date in tutta Europa a partire dal mese di giugno. In Italia sono previsti ben dieci concerti nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, in programma dal prossimo settembre (22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2, 3 e 4 ottobre 2020). Il disco sarà disponibile in tre differenti versioni: formato CD, formato doppio vinile e in edizione limitata doppio vinile color arancio. Ad anticipare l’uscita dell’album è stato condiviso il singolo “Freedom”, in radio e su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 4 ottobre. Di seguito riportiamo la tracklist completa del nuovo album firmato Zucchero, “D.O.C.”:

Spirito nel buio Soul Mama Cose che già sai (feat. Frida Sundemo) Testa o croce Freedom Vittime del cool Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Badaboom (Bel Paese) Tempo al tempo Nella tempesta My freedom (bonus track) Someday (bonus track) Don’t let it be gone (feat. Frida Sundemo) (bonus track)

“Freedom”: il testo del nuovo singolo di Zucchero

Ecco il testo di “Freedom”, singolo di lancio del nuovo album di Zucchero Fornaciari.

Mi svegliai, tentennai, me ne andai

birra calda e ghiaccio sei

cosa sono qui

cosa faccio qui

seguo lei, caso mai

ma che bel suono sei

libertà, ti ignorai

oggi no, non lo farei

oggi no

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Vedi lei

forse mai

come vuoi

trattenerti non potrei

mi dispiace sai

è la verità

caso mai seguo lei

che bel sapore hai

libertà, ti scordai

oggi no, non lo farei

oggi no

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

In amore mi inguaiai

e amore sanguinai

io per te

ma i tuoi confini ormai

sono orizzonti miei

visto che

oggi no non lo farei

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Mi svegliai, tentennai, me ne andai

trattenermi non potrei