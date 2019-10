Seconda data del nuovo tour dei Marlene Kuntz, che dopo l’esordio di Firenze sbarcano al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna. Il prezzo del biglietto è di 27 euro più diritti di prevendita per tutti i concerti ma i Marlene Kuntz hanno pensato a un regalo per i fan che vogliono vivere un’esperienza unica. Acquistando il pacchetto MK Total Experience si avrà diritto, oltre al biglietto, all’ingresso anticipato allo show, a ricevere un pass laminato (dal valore esclusivamente commemorativo), all’accesso alla fine del soundcheck con conseguente Q&A con i Marlene, a fine soundcheck. Inoltre, ci sarà la possibilità di ascoltare in anteprima due brani dal nuovo album di Cristiano Godano, del quale ancora non si conoscono dettagli e data di uscita. Il prezzo del biglietto speciale è di 71,31 euro e in ogni data c’è la possibilità di acquistarne 50. Apertura porte ore 19.30, inizio concerto ore 21. Per i possessori del pass MK Total Experience, apertura porte alle ore 17.30, alle 18 Meet&greet con la band e alle 18.15 piccolo set acustico di Cristiano Godano.

Le nuove date del tour 2019 dei Marlene Kuntz

30:20:10 MK² è il tour che recupera quello annullato la scorsa estate a causa dell’infortunio di Luca Bergia e che segue l’uscita di “MK30 - Best & Beautiful”, un cofanetto di 3 CD contenente i brani più significativi della band e del progetto Beautiful e “MK30 - Covers & rarities”, un doppio vinile contenente cover e rarità, che i Marlene Kuntz hanno fatto uscire per celebrare i trent’anni di carriera. L’unico concerto a non essere stato spostato è stato quello del 18 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie, in provincia di Taranto, unica data estiva della band. Ecco le nuove date del tour 2019 dei Marlene Kuntz, che vanno a sostituire quelle annullate:

Giovedì 3 ottobre – Firenze, Viper

Venerdì 4 ottobre – Fontaneto D’Agogna (NO), Phenomenon

Sabato 5 ottobre – Cesena, Vidia

Giovedì 10 ottobre – Roma, Orion

Venerdì 11 ottobre – Perugia, Afterlife

Sabato 12 ottobre – Parma, Campus

Venerdì 18 ottobre – Trezzo (MI), Live Club

Sabato 19 ottobre – Padova, Hall

Venerdì 25 ottobre – Nonantola (MO), Vox Club

Sabato 26 ottobre – Modugno (BA), Demodè Club

La possibile scaletta

Sono stati i Marlene Kuntz stessi a spiegare quale sarà il format del nuovo tour, che per ogni data vedrà in pratica due concerti in uno. «Un primo set tutto in acustico, coi pezzi del nostro repertorio più vicini a tale spirito, e un secondo tutto elettrico, dove oltre a celebrare “Ho ucciso Paranoia” suonandolo per intero, chiuderemo con i pezzi più amati dal nostro fedele pubblico. Un viaggio a ritroso ricco di emozioni, che per qualcuno potranno anche trasformarsi in nostalgia, ma una nostalgia densa di vitalità positiva e rigenerante». Di seguito, per farsi un’idea della possibile setlist del concerto, ecco quella del live a Firenze del 3 ottobre:

Set acustico

Lieve Ti giro intorno Notte La lira di Narciso Osja, amore mio Bella ciao L’artista Sapore di miele Fantasmi Musa

Set elettrico