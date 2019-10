Giunge quest’anno alla sua decima edizione lo Spring Attitude Festival, che dal 10 al 12 ottobre animerà a ritmo di musica due luoghi simbolo dell’arte e della cultura contemporanea nella Capitale. Cuore pulsante del festival saranno gli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, mentre l’anteprima del 10 ottobre andrà in scena all’Ex Caserma Guido Reni. Di seguito riportiamo il programma completo di Spring Attitude, edizione 2019.

Spring Attitude 2019: il programma completo del festival romano

La X edizione di Spring Attitude comincerà giovedì 10 ottobre con un’anteprima ad ingresso gratuito all’Ex Caserma Guido Reni di Roma. Il festival aprirà le danze con il dj set di SA Soundsystem e con l’elettronica calda di Shigeto, capace di combinare alle doti da producer una grande competenza tecnica da strumentista jazz. Si continuerà con la performance interattiva in realtà virtuale “Exaland” del collettivo artistico Spime.im fino a chiudere la serata con Arssalendo e i suoi ensemble digitali. Venerdì 11 e sabato 12 ottobre la festa di sposterà sui diversi stage del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo: si alterneranno i nomi più acclamati e interessanti della scena elettronica internazionale e della nuova onda italiana, senza limiti di genere o categorizzazione. Alla consolle saranno ospiti il leggendario Andrew Weatherall, Laurent Garnier ed Ellen Allien, per poi passare al rap di Massimo Pericolo e alle rime di Rancore, al cantautorato di Giorgio Poi, al party elettronico di Ivreatronic fino alla performance della provocante Myss Keta. E poi ancora le tinte horror di Dressel Amorosi, l’omaggio di Massimo Martellotta (Calibro 35) al compianto Mark Hollis dei Talk Talk, l’oscurità di Mai Mai Mai, le sonorità afro-mediterranee dei C’Mon Tigre, la dance elettronica dei Weval e tantissimo altro. Ecco il programma completo, con tutti gli artisti che si esibiranno giorno per giorno:

giovedì 10 ottobre – Ex Caserma Guido Reni (ingresso gratuito con registrazione, dalle ore 20:00 alle 01:30): SA Soundsystem, Shigeto, Spime.im presents “Exaland” virtual reality a/v performance, Arssalendo

venerdì 11 ottobre – MAXXI (dalle ore 19:30 alle 04:00): Andrew Weatherall, DARRN, Dressel Amorosi a/v live, Elephantides, Ellen Allien visuals by Pfadfinderei, Giorgio Poi, Laurent Garnier, Mai Mai Mai a/v live, Massimo Martellotta postcard to: Mark Hollis, Myss Keta, Venerus & His Orchestra

sabato 12 ottobre – MAXXI (dalle ore 19:30 alle 04:00): Altarboy live, C’mon Tigre, Elena Colombi, Il Tre, Ivreatronic, Massimo Pericolo, Planningtorock live, Rancore, Weval live, Zenker Brothers

Biglietti: prezzi e dove acquistarli

L’ingresso all’opening di Spring Attitude in programma per giovedì 10 ottobre all’Ex Caserma Guido Reni è gratuito, previa registrazione (form sul sito del festival). Per assistere ai concerti di venerdì 11 e sabato 12 ottobre al MAXXI, invece, occorre acquistare il biglietto (prevendite autorizzate circuito Mailticket). Il prezzo d’ingresso per la Concert Area sul piazzale del MAXXI è di 20 euro + diritti di prevendita (per la singola giornata) e dà accesso ai concerti di: venerdì Myss Keta, Giorgio Poi, Venerus, Darrn / sabato Rancore, Massimo Pericolo, Il Tre. Per avere la possibilità di assistere a tutti i restanti concerti nelle aree Lobby e Auditorium è necessario acquistare il Full Ticket: prezzo per la singola giornata 25 euro + d.p.. I Pass per avere accesso a tutti i concerti di entrambi i giorni di festival sono già sold out. Per maggiori info potete consultare il sito ufficiale di Spring Attitude.