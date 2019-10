Negrita in concerto a Faenza: info e scaletta

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre: giorno in cui la tournée autunnale dei Negrita farà tappa a Faenza, evento ufficiale inserito all’interno del calendario dell’edizione 2019 del Mei, il festival della musica indipendente. Il gruppo aretino condividerà il palco con Morgan, ospite dell’evento la stessa sera.

Negrita in concerto a Faenza: le informazioni

Il concerto dei Negrita avrà luogo la sera in cui a Faenza si svolgerà la notte rosa, ovviamente in occasione del Mei. Il festival inizierà venerdì 4 ottobre, per durare l’intero week-end. Nel corso del festival, sui palchi allestiti nella città si esibiranno diversi artisti, da Giovanni Truppi a Ginevra di Marco, da Cristina Donà a Fulminacci, passando per i Marlene Kuntz, Tredici Pietro, Margherita Zanin, Mòn, Irene Ghiotto, I Tristi, Le Cose Importanti, Giuseppina Torre, Rosmy, Marco di Noia, Peligro, i Panta, gli Strike, Marcondiro e Mezzavera. E poi, naturalmente, i Negrita, vincitori del “Premio Radio Rai Live”, dedicato al loro ultimo album di inediti, celebrativo dei 25 anni di carriera. L’appuntamento per il concerto è, come già ricordato, la sera di sabato 5 ottobre, in Piazza del Popolo, nel corso della notte bianca. Insieme ai Negrita si esibirà anche Morgan, mentre a condurre la serata sarà il cantautore Lorenzo Baglioni insieme a Radio Bruno. Diversi gli ospiti che si alterneranno sul palco, tra cui Tolo Maron, storico chitarrista delle Orme, i Deschema, Nuju, Sine Frontera, Radio Babylon e i Daltrocanto. La partecipazione al concerto è completamente gratuita.

Negrita in concerto a Faenza: la scaletta

Essendo il concerto dei Negrita a Faenza inserito all’interno del tour per festeggiare i 25 anni di carriera del gruppo, anche la scaletta risentirà di questo intento celebrativo. Per questa ragione, a trovare posto nel corso della serata saranno i brani più celebri e apprezzati dell’intera discografia dei Negrita, da “Che rumore fa la felicità” a “Ho imparato a sognare” e da “Rotolando verso sud” ad “A modo mio”, passando per “I ragazzi stanno bene”. L’inizio del concerto sarà sulle note de “Il gioco”, recente singolo della band, per concludersi con “Gioia infinita”, autentico simbolo del repertorio del gruppo. Non è escluso che la band decida di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo dei brani nel corso della serata o variando l’ordine della loro esecuzione. La probabile scaletta del concerto dei Negrita, sabato 5 ottobre a Faenza in occasione del Mei: