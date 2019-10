Fiorella Mannoia in concerto a Torino: info e scaletta

Dopo il concerto andato in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano, farà tappa al teatro Colosseo di Torino il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia, la tournée dell’artista romana dedicata al suo ultimo disco di inediti. La data da segnare in rosso sul calendario è sabato 5 ottobre. Di seguito troverete tutte le informazioni riguardanti il concerto, in riferimento all’orario di inizio, ai biglietti e alla probabile scaletta della serata, per arrivare preparati allo spettacolo.

Fiorella Mannoia in concerto a Torino: le informazioni

L’inizio del concerto che Fiorella Mannoia terrà sabato 5 ottobre al teatro Colosseo di Torino è in programma per le 21. Completamente esauriti i tagliandi per la serata: non sono più disponibili né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Chi desiderava prendere parte alla serata ma è rimasto a bocca asciutta potrà rifarsi con il concerto in programma nella relativamente vicina Genova, martedì 15 ottobre. Intanto, tornando allo show di Torino, il teatro Colosseo si trova al civico 71 di via Madama Cristina.

Fiorella Mannoia in concerto a Torino: la probabile scaletta

Trattandosi di un concerto inserito all’interno di una tournée dedicata a uno specifico disco, la scaletta dello spettacolo che Fiorella Mannoia terrà a Torino vedrà come protagoniste le canzoni estratte da “Personale”. È possibile immaginare la scaletta del concerto, sulla base delle date che già andate in scena. Nel corso della serata, una parte preponderante sarà sicuramente dedicata ai brani estratti da “Personale”, l’ultimo disco di inediti di Fiorella Mannoia. Tra questi, non mancheranno il singolo “Il peso del coraggio”, sulle cui note dovrebbe aprirsi l’intera serata. L’ultima canzone in scaletta, invece, sarà una delle canzoni più celebri e apprezzate dell’intera discografia di Fiorella Mannoia: “Il cielo d’Irlanda”. E, d’altra parte, molti saranno i brani storici del repertorio della cantante romana a essere proposti nel corso della serata: da “I treni a vapore” a “Che sia benedetta” e da “Le parole perdute” a “Come si cambia” fino, naturalmente, a “Quello che le donne non dicono”, la sua canzone più celebre, scritta per lei da Enrico Ruggeri. Oltre a queste canzoni, troveranno posto anche diverse cover: “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati, “Povera patria” di Franco Battiato, “Sally” di Vasco Rossi e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Non è escluso che la cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta nel corso della serata, aggiungendo o eliminando delle canzoni o variando l’ordine della loro esecuzione. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, il 5 ottobre al teatro Colosseo di Torino: