Young Signorino, 5 curiosità sul trapper di Cesena

Da pochi giorni è uscito “Burrocacao Rosa”, nuovo brano di Young Signorino. Uno dei più importanti esponenti della trap ha lanciato nei giorni scorsi su YouTube anche il video che accompagna la canzone. Il singolo anticipa il nuovo ep previsto prossimamente e di cui non si conoscono dettagli. Il video si apre con una citazione di Mark Fisher, il teorico e blogger del “Realismo Capitalista”: «…tutto quanto è nuovo diventa di conseguenza una minaccia ostile e innavigabile, cosicché il malato non può che rifugiarsi nella sicurezza del “vecchio”. Incapacità di produrre ricordi nuovi: eccola la formulazione essenziale dell’impasse postmoderna». Dal 4 ottobre il brano “Burrocacao Rosa” sarà disponibile anche su tutte le altre piattaforme digitali. Uno dei personaggi più misteriosi e bizzarri della scena musicale, non può che attirare l’interesse del pubblico. Con l’uscita del nuovo brano, ecco 5 curiosità sul trapper di Cesena.

Il nome Young Signorino

La scelta del nome nasce da un episodio raccontato dallo stesso trapper. Young Signorino ha infatti dichiarato di sentirsi un signorino da quando nel 2016 è uscito dal coma e ha iniziato a fare musica. Inoltre ha raccontato di essersi indotto il coma per poter cambiare personalità: «Ad un certo punto della vita ho fatto in modo di andare in coma perché mi sentivo bloccato e pensavo che così avrei cambiato personalità. Ma non è una cosa da fare».

La paternità smentita

Inizialmente sosteneva di avere un bambino di due anni. Young Signorino ne aveva parlato in una delle poche interviste rilasciate: «Mio figlio mi deve chiamare così: “Papà Satana”. Ha due anni, magari faccio in tempo a farne un altro. Non era previsto che facessi un figlio così presto ma gli voglio bene». In realtà la paternità è stata poi smentita dallo stesso trapper.

Il matrimonio

Nonostante la sua giovane età, Young Signorino è sposato con Jessica Loren (nome sui social). Si tratta di una ragazza conosciuta pochi mesi prima di convolare a nozze. Della donna il trapper ha raccontato: «Prima vedevo tutto negativo, facevo uso di droghe. Da quando è arrivata lei, ho smesso e riesco a fare tutto senza effetto di qualcosa. È la cosa più bella che mi sia successa nell’ultimo anno».

I tatuaggi

Young Signorino ha più di dieci tatuaggi sul viso. Tra i più vistosi ci sono le scritte “Love Everybody” e “Kiss me”. Tra i disegni è possibile invece notare una classica lacrima, un cerotto e un pugnale. Sul collo il trapper ha tatuato la scritta “Sex sex sex” per semplice provocazione.

Le collaborazioni e la cover di Dolcenera

Young Signorino deve il suo successo a “Mmh ha ha ha”, brano composto da poche frasi e versi onomatopeici. Il video è vicino a raggiungere le 30 milioni di visualizzazioni. Il brano ha ottenuto così tanto riscontro da spingere anche Dolcenera a comporre una cover. Tra le collaborazioni di Young Signorino c’è quella con Big Fish, ex componente dei Sottotono e che ha collaborato da produttore tra gli altri con Fabri Fibra, Caparezza, Nesli, Emis Killa, Clementino, Syria, Rocco Hunt, Marracash, Gué Pequeno ed Elisa.