Mahmood in concerto a Cosenza: info e scaletta

Si chiude a Cosenza la lunga estate calda di Mahmood. L’ultima data del “Good Vibes Tour” del vincitore di Sanremo 2019 è quella di sabato 28 settembre a Cosenza, dove si esibirà in piazza Bilotti per la serata finale della sezione “Beni Suonati” del Festival delle Invasioni. Una kermesse, quella organizzata dal Comune e che è giunta alla ventunesima edizione, che si è spalmata lungo tutta l’estate e che aveva visto esibirsi, nelle passate settimane, Daniele Silvestri, Maria Antonietta, Giovani Truppi, Achille Lauro, Raphael Gualazzi e Calcutta. «Abbiamo ancora negli occhi le immagini delle migliaia di persone che hanno seguito in maniera coinvolgente tutte le serate programmate a luglio, e quest’ultima data con Mahmood non sarà da meno, anzi, siamo certi che la piazza regalerà un colpo d’occhio memorabile. Ci inorgoglisce aver registrato fin qui una vera invasione di partecipazione e larghi apprezzamenti», commenta il vicesindaco Jole Santelli. Inizio del concerto alle ore 21.30, ingresso libero e gratuito.

Il “Good Vibes Tour” tra Italia ed Europa

Per un “Good Vibes Tour”, che va in archivio, c’è uno “European Good Vibes Tour” già pronto a partire. Sì perché Mahmood ha già fissato una serie di concerti nelle maggiori città europee che lo terrà lontano dall’Italia per il prossimo mese, con la soddisfazione di aver già fatto segnare dei sold out sia a Parigi che a Londra. Si parte già giovedì 3 ottobre in Israele, a Rishon LeZion, per poi riprendere il 22 ottobre a Strasburgo con un concerto davanti al Parlamento Europeo. Ecco le date previste finora, che potrebbero essere ancora aggiornate in base a decisioni prese dallo stesso artista e dal suo entourage:

Giovedì 3 ottobre – Rishon LeZion, Zappa Live Park

Martedì 22 ottobre – Strasburgo, Parlamento Europeo

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge SOLD OUT

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Cafe de la Danis SOLD OUT

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Mercoledì 6 novembre – Madrid, Teatro Barcelò

La possibile scaletta

Durante il concerto di Cosenza, così come per le precedenti tappe del tour, Mahmood presenterà al pubblico le canzoni contenute nel suo album d’esordio, “Gioventù bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019, subito dopo la fortunata esperienza sanremese. In scaletta non potrà sicuramente mancare il suo brano di maggiore successo: “Soldi”, già al quarto disco di platino. Probabilmente verrà eseguito anche il nuovo singolo “Barrio”, che per ovvi motivi di tempistiche non è incluso nella scaletta seguita durante i passati concerti del “Good Vibes Tour”, mentre non ci sarà “Calypso”, la hit estiva firmata Charlie Charles cui ha prestato la voce. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta portata sul palco di Bassano del Grappa lo scorso 31 agosto: