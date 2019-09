(@BassoFabrizio)



Nel 1994 Lucio Battisti consegnava il suo ultimo album in studio, Hegel. Ora, 25 anni dopo, Sony Music pubblica il secondo cofanetto dedicato a quello che è stato universalmente riconosciuto, da tutti coloro che hanno condiviso un percorso musicale con lui, un musicista di genio assoluto, oltre che un inguaribile curioso e appassionato di musica. Ho incontrato tre persone che lo hanno conosciuto, hanno lavorato con lui, gli sono state amiche e che sono parte attiva in questa operazione che ci racconta Lucio Battisti e la sua musica in una prospettiva nuova. Si tratta del fonico Gaetano Ria, del musicista Alberto Radius e di Mario Lavezzi, artista, musicista, produttore.



Gaetano Ria: E' il secondo progetto di questo tipo su Lucio ed è fondamentale per comprendere lo sviluppo delle sue musiche. Per molti è una scoperta, per altri una riscoperta. Un affascinante tutto nelle sue melodie. Ci siamo conosciuti in RCA per questione tecniche. Si ascoltava tanta musica. Lucio venne in studio dove lavoravo e si mise in un angolo. Mi disse che avremmo fatto, un giorno, un disco insieme. A Roma per altro abitavamo vicini e talvolta ci chiamavamo e uscivamo a fare la spesa insieme. Era comunicativo, era unico. Era curioso. Ricordo che nel 1979 mi volle incontrare perché affascinato da Shock the Monkey di Peter Gabriel, voleva capire dove nascevamo quei suoni, come erano ottenute quelle sonorità. Scoprì così il Fairlight CMI, il primo sintetizzatore-campionatore. Lo trovò a Londra e lo acquisto. Fu il primo. Un altro suo amore furono i Talkin Heads.



Alberto Radius: Era difficile comprendere cosa aveva in testa. Come è difficile distinguere il genio dal genio assoluto. Era vero, istintivo e forte. Io ho sentito almeno 50 canzoni che accennava per poi riprenderle il giorno dopo e lavorarci: lui parlava e in pratica era una canzone; poi il giorno dopo la cambiava e ne nasceva un'altra. Lui ha vissuto un mese a casa mia quando stava per diventare papà: troppi fotografi, troppi giornalisti davanti a casa sua e quindi trasloco da me in via Novara. Dormiva in un letto a castello, piano alto. A casa ho nastri con suoi pezzi frammentati che nessuno sentirà mai. Mi ha insegnato a capire come si fanno i pezzi. Una volta voleva creare un pezzo con un solo accordo ma fu anticipato da Adriano Celentano con Il mondo in Mi 7a e allora fece Il nostro caro angelo con tre accordi. Era un istintivo. Con la Formula 3 lo accompagnammo in venti date in giro per l'Italia: lui voleva guidare ma spesso si stancava. Lo ricordo artisticamente e come amico ma sono passati 50 anni e il ricordi sono un po' vacui.



Mario Lavezzi: Viviamo un'epoca per la musica, comanda l'usa e getta. Ecco perché quelle che in gergo chiamiamo le canzoni sempreverdi hanno un coefficiente in più. Le esecuzioni pubbliche, intese come pianobar e locali da ballo, sono quelle che portano introiti Siae: Lucio Battisti ne ha tantissime in questa categoria. Non si può dire avesse una voce speciale, ma neanche Jovanotti e Vasco la hanno. Non era un vero cantante ma era un comunicatore. Trovava la tonalità giusta per ogni cosa. E poi era uno sperimentatore. Siamo andati a Londra per comprare un sintonizzatore in gergo chiamato lavandino. Si è studiato fino all'ultima riga del manuale. Da quel synth è nato tutto Anima Latina.