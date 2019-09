Queen e Adam Lambert, il 24 maggio in concerto a Bologna

È stata annunciata l’unica tappa italiana del tour europeo dei Queen con Adam Lambert. Il concerto si terrà alla Unipol Arena di Bologna il 24 maggio. I biglietti sono in vendita da mercoledì 25 settembre, su TicketOne e su tutti gli altri circuiti autorizzati. Saranno sedici le date in Europa del nuovo tour e partirà proprio dall’Italia per poi spostarsi a Parigi, Anversa, Amsterdam, Londra, Manchester, Berlino, Colonia, Zurigo e Monaco. Il “Rhapsody Tour” si concluderà il primo luglio a Copenaghen, in Danimarca. Sul palco oltre a Roger Taylor, Brian May e Adam Lambert, ci saranno Spike Edney, Neil Fairclough e Tyler Warren. Proprio May ha dichiarato di essere davvero orgoglioso della produzione di questo tour, definita pazzesca e in grado di portare l’eredità dei Queen ad un nuovo livello. Emozionato e felicissimo anche Adam Lambert, pronto a calcare i palcoscenici del Regno Unito e dell’Europa.

Queen e Adam Lambert, tutte le info sul concerto di Bologna

Questo il costo dei biglietti per il concerto di Bologna in programma il 24 maggio:

Gradinata frontale: € 95,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Gradinate Est e Ovest Primo e Secondo Anello: € 80,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Parterre posto unico in piedi: € 70,00 più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Così come per tutte le altre date, anche il concerto di Bologna prevede i vip pack, disponibili a prezzi che vanno dai 204 ai 1020 euro. Si tratta di un pacchetto speciale per vivere al meglio l’esperienza dal vivo e in una posizione privilegiata. La data in Italia potrebbe essere una delle ultime occasioni per poter assistere ad un concerto dei Queen e Adam Lambert. Brian May aveva infatti dichiarato lo scorso maggio di voler chiudere la carriera della band al termine del tour europeo. Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nelle date negli Stati Uniti, il chitarrista fu abbastanza chiaro sulle sue intenzioni: «Per come la vedo io, sarà l'ultimo giro prima di scioglierci». Non è la prima volta che il tour arriva a Bologna. Già nel 2017 la stessa formazione si esibì in occasione del quarantesimo anniversario dell'uscita di "News of The World", mentre l’anno successivo scelse Milano. La ricca scaletta prevede i grandi successi dei Queen come "We Will Rock You", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody" e "We Are the Champions".

La carriera di Adam Lambert

L’esperienza di Adam Lambert con i Queen nasce nel 2009 quando si esibirono insieme durante la finale di "American Idol", show del quale il cantante era concorrente. Dopo aver nuovamente collaborato con la band agli Mtv Europe Music Awards 2011, Adam Lambert venne scelto per accompagnare la band nei successivi tour mondiali, ben quattro dal 2012:

2012 - Queen + Adam Lambert Summer Tour

2014/2015 - Queen + Adam Lambert World Tour

2017 - Queen + Adam Lambert North American, UK & Europe Tour

2019 – Queen + Adam Lambert “The Rhapsody Tour”

Sono cinque gli album in studio per Adam Lambert. Il debutto avviene nel 2008 con “Take One”, mentre nel novembre del 2009 ha pubblicato “For Your Entertainment”. Tre anni dopo è stato il turno di “Trespassing”, nel 2015 arriva “The Original High”. Il 27 settembre esce invece “Velvet: Side A” anticipato dal singolo "Superpower”.