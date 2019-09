Max Gazzè in concerto a Pantelleria: info e scaletta

Prima sarà la volta di Irene Grandi, che celebrerà la serata di apertura del festival. La conclusione invece sarà il 28 settembre con Carmen Consoli. Nel mezzo, l’appuntamento è quello con la musica di Max Gazzè, atteso il 27 settembre. Torna anche quest’anno il Passitaly Sound Festival, in programma sull’isola siciliana di Pantelleria. Di seguito tutte le informazioni riguardanti luogo e orario dell’evento e la probabile scaletta del concerto, per arrivare preparati allo spettacolo.

Max Gazzè in concerto a Pantelleria: le informazioni

Il concerto di Max Gazzè a Pantelleria è parte del suo “On the Road Tour 2019”, la tournée che il cantautore romano ha portato questa estate in luoghi speciali della Penisola. Lo spettacolo si inserisce all’interno del programma dell’edizione 2019 del Passitaly – Rassegna dei vini passiti del Mediterraneo a Pantelleria. L’inizio del concerto di Max Gazzè al Passitaly è in programma a partire dalle 21, presso il porto di Scauri. Per questo è previsto un servizio navetta da e verso il centro di Pantelleria. La giornata di festa inizierà già alle 9.30 con un’escursione tra i vigneti e le cantine dell’isola e, parallelamente, con una serie di passeggiate in mountain bike. Alle 17 ci saranno il laboratorio del gusto “Gusta le delizie al passito di Pantelleria” a cura di slow food e il tavolo tecnico “Pantelleria l’isola del tesoro”. L’ultimo appuntamento, prima del concerto serale, saranno le degustazioni al chiaro di luna presso il porto di Scauri.

Max Gazzè in concerto a Pantelleria: la scaletta

Nel corso della serata del 27 settembre a trovare posto all’interno della scaletta saranno le canzoni più celebri e più amate della discografia di Max Gazzè, dato che l’”On the Road Tour 2019” del cantautore romano non è dedicato alla pubblicazione di un disco di inediti in particolare. Per questo, all’interno della scaletta – che potrebbe definirsi “celebrativa” dell’intera discografia del musicista – ci sono canzoni simbolo del repertorio dell’artista. Brani come “Mentre dormi”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “Cara Valentina”, “Il timido ubriaco”, “I tuoi maledettissimi impegni”, “Il solito sesso” e “Una musica può fare”. L’inizio del concerto dovrebbe essere affidato alle note di “A cuore scalzo” mentre l’ultima canzone della scaletta dovrebbe essere “Posso”, brano di Carl Brave inciso in studio a due voci proprio con Max Gazzè. Non è escluso che Max Gazzè decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, il 27 settembre al porto di Scauri di Pantelleria, in Sicilia: