Mahmood in concerto a San Vito Lo Capo: info e scaletta

Arriva venerdì 27 settembre al Cous Cous Fest 2019 di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, la musica di Mahmood. L’occasione sarà l’unica tappa siciliana della tournée estiva del cantautore milanese. Il concerto dell’artista vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si inserisce all’interno del già nutrito programma del Cous Cous Fest 2019, che si è aperto il 22 settembre con la musica di Sergio Vipertino e che, dopo il concerto di Mahmood, conoscerà solo altre due serate: sabato 28 con dj Ringo e il Giuseppe Scarpato trio feat. Filippo La Mantia (gruppo che accompagna il chitarrista di Edoardo Bennato). E poi, la data conclusiva, domenica 29 settembre, con il gran finale affidato alle canzoni di Sasà Salvaggio. Di seguito tutte le informazioni sul concerto di Mahmood a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, relative a prezzi e orari della serata e probabile scaletta, per arrivare preparati allo spettacolo.

Mahmood in concerto a San Vito Lo Capo: le informazioni

L’inizio del concerto di Mahmood a San Vito Lo Capo è in programma per le 21 di venerdì 27 settembre. La serata, così come tutte le altre serate del festival, sarà a ingresso completamente gratuito. E, anche per questa ragione, il consiglio per il pubblico è quello di arrivare in prossimità dell’area del concerto con un certo anticipo, per trovare posteggio nelle strade limitrofe senza dover affrontare troppe difficoltà nella ricerca del parcheggio. Questo, anche pensando alla grande popolarità dell’artista protagonista dello show.

Mahmood in concerto a San Vito Lo Capo: la scaletta

Trattandosi di un artista molto giovane, che ha pubblicato un solo disco di inediti, la scaletta del concerto di Mahmood a San Vito Lo Capo sarà piuttosto breve. Componendosi, però, di soli brani appartenenti al repertorio del musicista milanese, con un’unica eccezione: “Sabri Alee”, cover di Sherine. Troveranno senz’altro posto canzoni come “Soldi”, il brano che ha condotto Mahmood sul gradino più alto del podio nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, e poi “Barrìo”, il singolo dell’artista attualmente in rotazione radiofonica. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Africa” per concludersi sulla ripresa di “Soldi”, già eseguita a metà scaletta. E poi altre canzoni saranno “Gioventù bruciata”, title – track dell’ultimo disco di Mahmood, “Milano Good Vibes” e “Uramaki”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Mahmood a San Vito Lo Capo, consapevoli del fatto che l’artista potrebbe decidere di modificarla, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata:

Africa Mai figlio unico Sabbie mobili Il Nilo nel Naviglio Remo Sabri Alee (Sherine cover) Gioventù bruciata Anni ‘90 Soldi Dimentica Asia occidente Milano Good Vibes Uramaki Barrìo Soldi (reprise)

Il Cous Cous Fest 2019: i prossimi appuntamenti

Dopo il concerto di Mahmood, prosegue il programma del Cous Cous Fest 2019, festival organizzato abitualmente a settembre a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. I prossimi appuntamenti del Cous Cous Fest 2019: