Si intitola “Non avere paura” il primo singolo che Tommaso Paradiso pubblicherà solo e soltanto a suo nome, l’inizio della sua carriera solista dopo aver lasciato i Thegiornalisti. Il brano sarà disponibile dalla mezzanotte di mercoledì 25 settembre su tutte le piattaforme digitali di streaming, mentre per ascoltarlo in radio si dovrà aspettare venerdì 27 settembre. Ecco tutto quello che sappiamo su “Non avere paura” e qualche anticipazione del testo della canzone.

“Non avere paura”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso: testo e anticipazioni

Nel corso degli scorsi giorni abbiamo potuto mettere insieme vari pezzi che disegnano la storia di “Non avere paura”. Il nuovo singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust (Dario Faini, già produttore di “Love”, ultimo album firmato Thegiornalisti), farà parte della colonna sonora di “Baby”: le giovanissime squillo dei Parioli torneranno sugli schermi per la seconda stagione della serie TV Netflix, disponibile alla visione dal prossimo 18 ottobre. Paradiso ha speso alcune parole per spiegare il significato che ha per lui questa canzone: «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli». Insomma, una dichiarazione d’amore pop, in pieno stile Tommaso Paradiso. Tramite le storie e i post su Instagram, condivisi dal cantautore romano, abbiamo già qualche anticipazione del testo della canzone. Ecco qui alcuni versi, in anteprima, del nuovo singolo “Non avere paura”:

“Se mi guardi così

se mi sfiori cosi

se avvicini la tua bocca al mio orecchio

non finirà bene

ma ti prego, no

non smettere

non smettere mai

La notte è benzina

la notte è catena

la notte è questa faccia allo specchio

e ora cade giù pure una lacrima

nel frattempo sto ridendo

sento una musica ogni volta che ti sto accanto

quando ti perdo e poi ci ripensi

come se fosse la fine del mondo”

e ancora:

“Nel frattempo sto arrivando

sento una musica e ti sto ascoltando

no, non avere paura

quando vai a dormire da sola

se la stanza sembra vuota

non avere paura

mi prenderò cura io di te”

La fine del capitolo Thegiornalisti

Tommaso Paradiso ha ufficialmente messo un punto al capitolo Thegiornalisti della sua carriera musicale. L’annuncio è arrivato lo scorso 17 settembre tramite i social; le dichiarazioni sono state condivise sulle storie Instagram del suo account personale. Alla base di questa scelta sembrano esserci le recenti tensioni interne alla band, anche se il cantante non ha voluto approfondire né svelare nessun retroscena. «I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più», ha scritto Paradiso, ma Marco Antonio Musella e Marco Primavera (rispettivamente chitarrista e batterista del gruppo) sembrano non essere per niente d’accordo. Questa la risposta di Marco “Rissa” (Musella): «La decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones». Nel frattempo, si vocifera sul fatto che il nuovo frontman dei Thegiornalisti potrebbe essere Leo Pari, già collaboratore del trio (in tour con la band dal 2016), ma ancora non vi è alcuna ufficialità né presa di posizione da parte del collega cantautore.