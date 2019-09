Gemitaiz e MadMan in concerto a Milano: info e scaletta

Appuntamento per giovedì 26 settembre in piazza Liberty a Milano per un nuovo evento di “Apple Music Live”. Questa volta, protagonisti della serata saranno Gemitaiz e MadMan: sarà questa la prima uscita pubblica dei due rapper, a meno di una settimana dalla pubblicazione di “Scatola nera”, il recente disco inciso a due voci dai musicisti.

Gemitaiz e MadMan in concerto a Milano: le informazioni

Il concerto di Gemitaiz e MadMan in piazza Liberty a Milano, in pieno centro città e a pochi metri da piazza Duomo, si inserisce all’interno del calendario di eventi musicali open air di “Apple Music Live”. L’inizio del concerto è in programma per le 21. La partecipazione allo spettacolo è completamente gratuita, ma solo previa iscrizione on-line. Per arrivare in piazza Liberty, il consiglio è quello di servirsi dei mezzi pubblici, in particolare del servizio di metropolitana. Le due fermate più vicine al luogo del concerto sono Duomo (metro rossa o gialla) e San Babila (metro rossa).

Gemitaiz e MadMan in concerto a Milano: la probabile scaletta

La probabile scaletta del concerto di Gemitaiz e MadMan a Milano sarà composta con ogni probabilità dai brani parte del recente disco dei due rapper, “Scatola nera”. Un disco che si compone di 12 tracce, molte delle quali con featuring di rilievo: Tha Supreme, Salmo, Mahmood, Guè Pequeno, Marracash, Venerus, Giorgia e Priestess. Tra questi brani, un ruolo importante lo avrà sicuramente il singolo “Veleno 7”. La tracklist di “Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz e MadMan:

Fuori e dentro (ft. Tha Supreme) Esagono (ft. Salmo) Karate (ft. Mahmood) Come me Californication Fiori (ft. Guè Pequeno & Marracash) ¥€$ Che ore sono (ft. Venerus) Scatola nera (ft. Giorgia) Un’altra notte (ft. Priestess) Tutto ok Veleno 7

Oltre a una selezione di queste canzoni, a trovare posto saranno senz’altro anche alcuni brani estratti da “Kepler”, disco del 2014 composto a quattro mani dai due artisti: tra questi, i più celebri – che quindi difficilmente mancheranno la sera del 26 settembre – sono “Non se ne parla”, “Brillo”, “Hollywood” e “Pistorius”.

L’instore tour di Gemitaiz e MadMan

Dopo il concerto – un unicum – in programma a Milano, Gemitaiz e MadMan intraprenderanno un lungo instore tour, nelle librerie delle principali città italiane. Il primo appuntamento è per martedì 24 settembre, quando il duo è atteso alle 17 alla Mondadori di piazza Insurrezione a Padova. I prossimi instore di MadMan e Gemitaiz: