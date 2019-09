Il Volo, il nuovo album “10 Years” esce a novembre

Dopo il tour, anche un Best of. Continuano le celebrazioni per il decennale della carriera de Il Volo, che l’8 novembre tornerà nei negozi di dischi, fisici e virtuali, con il nuovo album “10 Years”, una raccolta che racchiude la carriera di tre voci uniche che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche di tutto il mondo. “10 Years” (che uscirà per Sony Music) sarà pubblicato nel mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio del trio, da “’O sole mio” a “My Way” a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live, come lo show a Matera di giugno scorso. Dal venerdì 20 settembre, “10 Years” è disponibile per l’Italia in pre order su iTunes e Amazon.it in versione digitale “10 Years - The best of (iTunes Edition)” con 28 brani più digital booklet e in versione fisica “10 Years - The best of (Italian and International version)” con 19 brani.

L’ultimo singolo, “Sonreiràs”

Era invece uscito il 30 agosto “Sonreirás”, la versione spagnola di “A chi mi dice”, ultimo singolo del trio italiano che nei suoi dieci anni di carriera si è fatto conoscere in tutto il mondo. È disponibile sul canale YouTube ufficiale anche il video, in cui i tre ragazzi navigano verso la magnifica isola di Capri a bordo di una barca a vela, passando tra i suggestivi faraglioni. Il brano non dovrebbe far parte dell’antologia che uscirà a novembre. “A chi mi dice” è una cover dell'adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano "Breathe Easy" dei Blue, estratto dall’album "Musica" (Sony Music) che contiene anche la canzone sanremese "Musica che resta", con la quale il trio ha conquistato il podio al Festival di Sanremo 2019. Dell’album fanno parte anche gli inediti "Fino a quando fa bene" e "Vicinissimo" e le cover di "Arrivederci Roma", "People", "La nave del olvido", "Lontano dagli occhi", "Be My Love", "La voce del silenzio" e "Meravigliosa Creatura".

Dall’Arena di Verona all’America

Intanto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble continuano a girare l’Europa con il loro tour. “Il Volo Musica Tour” è stato inaugurato il 16 giugno a Matera e continuerà anche per tutto settembre con il suggestivo concerto all’Arena di Verona (già sold out da mesi) a segnare il loro ritorno in Italia a quasi due mesi dall’esibizione di Chieti. Sarà la terzultima data della leg europea della tournée, che si chiuderà con i live del 27 settembre al Palazzo D’Ucraina di Kiev e quello del 29 settembre alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest. Una settimana di respiro e poi il trio si lancerà in un lunghissimo tour tra Sud e Nord America. Il 7 ottobre il concerto di Guatemala City segnerà il via di un mese in America Latina, che si chiuderà l’1 novembre a Santiago del Cile. Il nuovo anno, invece, vedrà Il Volo sui palchi di Stati Uniti e Canada: si parte il 28 gennaio a Toronto per arrivare alla chiusura, 15 marzo, al Palms Casino Resort di Las Vegas.