Il Volo in concerto a Verona: info e scaletta

La data da segnare in rosso sul calendario è martedì 24 settembre: giorno in cui il tour de Il Volo arriverà all’Arena di Verona. Ultima tappa italiana prima dell’inaugurazione della tournée internazionale che porterà i tre giovani tenori sui palchi di tutto il mondo. Di seguito, tutte le informazioni sul concerto, relative ai prezzi dei biglietti, all’orario di inizio e alla probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Il Volo in concerto all’Arena di Verona: le info

L’inizio del concerto de Il Volo all’Arena di Verona è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo, a partire da 35 euro: prezzo relativo a un posto nella gradinata numerata categoria 3 e nella gradinata numerata con visione laterale. Ancora, a 40 euro si trovano i tagliandi per la gradinata numerata categoria 2, mentre a 45 euro sono in vendita i tagliandi per la gradinata numerata categoria 1. Completamente esauriti i posti per le altre categorie, così come sono andati esauriti tutti i “vip pack”. L’inizio del concerto de Il Volo all’Arena di Verona è in programma per le 21. Chi parteciperà allo spettacolo potrà posteggiare la propria auto nei tanti parcheggi a pagamento presenti all’esterno della struttura, oppure nei posteggi gratuiti che si trovano nelle strade limitrofe a piazza Bra, dove sorge l’Arena scaligera. Il consiglio è quello di arrivare in prossimità dell’Arena con un certo anticipo, per non avere difficoltà nel trovare parcheggio.

Il Volo in concerto all’Arena di Verona: la scaletta

Il concerto de Il Volo all’Arena di Verona vedrà l’alternarsi di cover di musica italiana e del repertorio internazionale con canzoni della discografia del gruppo siciliano. Il concerto si aprirà sulle note di “Musica che resta”, il brano presentato dal gruppo nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, mentre la prima parte dello spettacolo si concluderà con “Grande amore”, la canzone che portò Il Volo sul gradino più alto del podio nella medesima kermesse. Quindi, nel corso della serata saranno proposte canzoni come “A chi mi dice” dei Blue, “Il mondo” di Jimmy Fontana”, “Arrivederci Roma” di Edoardo de Crescenzo, “Pensieri e parole” di Lucio Battisti”, “Lontano dagli occhi” di Sergio Endrigo”, “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini, “My Way” di Frank Sinatra, “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e “Io che non vivo senza te” di Pino Donaggio. Il concerto si concluderà con il bis, sulle note di “Volare” di Domenico Modugno. La probabile scaletta del concerto de Il Volo, martedì 24 settembre all’Arena di Verona: