Francesco De Gregori, due concerti a Milano: info e scaletta

Dopo il concerto speciale andato in scena all’Arena di Verona, il tour di Francesco De Gregori fa tappa a Milano. L’appuntamento al teatro degli Arcimboldi è doppio: per le serate di lunedì 23 e di martedì 24 settembre. Due occasioni in cui lo spettacolo dell’artista romano sarà anticipato da quello di Francesco Tricarico, con cui De Gregori ha recentemente duettato in studio di registrazione sulle note del singolo “A Milano non c’è il mare”. Un brano che, senz’altro, troverà spazio a due voci anche nel corso delle due serate nel capoluogo lombardo.

Francesco De Gregori in concerto a Milano: le informazioni

Entrambi i concerti di Francesco De Gregori al teatro degli Arcimboldi di Milano avranno inizio alle 21. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti per le due serate, potrà farlo sia accedendo al sito TicketOne sia rivolgendosi ai punti vendita fisici. Quanto allo spettacolo del 23 settembre, i tagliandi sono ancora in vendita a partire da 69 euro: prezzo relativo a un posto nella platea alta laterale e nella prima galleria laterale. A 79 euro si trovano invece i biglietti per la prima galleria centrale, a 89 euro per la platea alta e a 95 euro per la platea bassa. Sono stati esauriti tutti i posti nella seconda galleria. Chi volesse invece partecipare allo spettacolo del 24 settembre, oltre ai tagliandi disponibili per la sera precedente, potrà acquistare a 59 euro anche un biglietto per la seconda galleria categoria 1. Completamente esauriti, invece, i posti con visibilità limitata e i biglietti per la categoria 2, seconda galleria.

Francesco De Gregori in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta dei due concerti al teatro degli Arcimboldi di Milano, tappe del “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live”, vedranno come protagoniste le canzoni più amate dell’intera carriera di Francesco De Gregori. D’altra parte, come suggerisce il titolo, si tratta di una tournée celebrativa della discografia del cantautore romano, nel corso della quale quindi l’artista ripercorrerà tutta la sua lunga carriera, con le tappe fondamentali che hanno fatto breccia tra il grande pubblico. I due concerti dovrebbero iniziare con “O Venezia che sei la più bella”, suonata solo dall’orchestra, che sfumerà sulle note di “Generale”. La conclusione delle due serate sarà affidata invece a “Rimmel”, la canzone più amata dell’intero repertorio di De Gregori. Troveranno posto, poi, brani come “La valigia dell’attore”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Sempre e per sempre”, “Bufalo Bill”, “La donna cannone” e “Buonanotte fiorellino”. E poi ci sarà anche una cover: “Can’t Help Falling in Love”, brano di Elvis Presley. La probabile scaletta dei due concerti di Francesco De Gregori al teatro degli Arcimboldi di Milano: