Il Concerto del Cuore, a Milano anche Arisa e Max Pezzali

Arisa, Bianca Atzei, Federica Carta, Paola Iezzi, The Kolors, Enrico Nigiotti, Virginio e la partecipazione speciale di Max Pezzali per la prima volta insieme in una serata musicale all’insegna del cuore. Domenica 29 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano andrà in scena il “Concerto del cuore”, evento benefico promosso dalla Fondazione del Gruppo ospedaliero San Donato in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, celebrata ogni anno proprio il 29 settembre, a sostegno della ricerca sulle malattie cardiovascolari. Sul palco alcune fra le voci più rappresentative del pop made in Italy nelle sue diverse sfaccettature: dalla lunga esperienza artistica di Paola Iezzi, alle fresche sonorità internazionali dei The Kolors, passando per una penna “di razza” come quella di Virginio (già autore per Laura Pausini). La serata sarà l’opportunità non solo di vedere uno spettacolo di grande musica italiana ma di fare un piccolo grande gesto che può aiutare la ricerca a migliorare le cure e prevenire le malattie cardiovascolari, ancora oggi prima causa di decesso al mondo. Presenteranno la serata Angelo Pisani, Katia Follesa e Stefano Fisico.

Il ritorno di Max Pezzali

Vedere sul palco Max Pezzali è una assoluta rarità in questo anno solare, anche se qualcosa sta già bollendo in pentola da tempo per l’ex 883. Dopo il matrimonio “segreto” dello scorso aprile, nel quale è convolato a nozze con la sua Debora, il musicista lombardo è tornato in pista con il singolo “Welcome to Miami”, pubblicato lo scorso 21 giugno e che segna il suo ritorno da solista dopo quattro anni. Discograficamente parlando, Pezzali è fermo ad “Astronave Max” del 2015, album realizzato in collaborazione con Zibba. In questi ultimi anni, Max si è goduto il grande successo ottenuto con il “MNR Tour” in compagnia dei colleghi Nek e Francesco Renga in cui i tre cantanti si sono divertiti a reinterpretare in veste corale le loro canzoni più conosciute e apprezzate. Ed è proprio da questa esperienza che è nato il progetto “Max, Renga, Nek – Il Disco” contenente anche una versione di “Strada Facendo” di Claudio Baglioni. In attesa del nuovo album, previsto per il 2020.

Un’estate in tour per Arisa

Arisa ha appena mandato in archivio il suo tour estivo, chiusosi in Sicilia, a Ribera, il 13 settembre. Nelle date estive, l’artista è stata affiancata da Giuseppe Barbera a pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney che ha portato il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo viaggio sonoro iniziato nella tranche invernale. Una grande produzione dove musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album e i grandi successi di Arisa, riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere dell’ultimo progetto discografico, “Una nuova Rosalba in città”. Dall’album è stato estratto come singolo “Tam Tam”, uscito il 14 giugno e prodotto da Matteo Cantaluppi con la firma di Shridhar Solanki (musica) e di Gianluca De Rubertis (testo). Venerdì 7 giugno, invece, Arisa era tornata a farsi sentire dopo Sanremo partecipando come ospite al nuovo brano de Lo Stato Sociale “Dj di m****”, cui ha collaborato anche Myss Keta.