Mahmood in concerto a Napoli: info e scaletta

Il nome del festival è senz’altro interessante. Fa tappa alla nona edizione del “Napoli Pizza Village” la tournée estiva di Mahmood: l’appuntamento è per la sera di sabato 21 settembre. Il concerto fa parte del già fitto cartellone del festival, iniziato la sera del 13 settembre con la musica di un artista “di casa”: il rapper Clementino. Ma poi sono stati tanti altri gli artisti che, nel corso delle settimane, si sono alternati sul palco allestito sul lungomare Caracciolo del capoluogo campano: da Arisa ad Achille Lauro e dai Kolors a Edoardo Bennato, passando per Dolcenera, i Boomdabash ed Enrico Nigiotti, atteso la sera prima di Mahmood. A concludere il festival sarà il giovane rapper Anastasio: il vincitore dell’ultima edizione di “X Factor” – campano, anche se non napoletano – è atteso al villaggio della pizza la sera di domenica 22 settembre. Di seguito tutte le informazioni sul concerto di Mahmood a Napoli, relative a prezzi e orari, per arrivare preparati alla serata.

Mahmood in concerto a Napoli: le informazioni

Il concerto al “Napoli Pizza Village” e, di conseguenza, il concerto di Mahmood è completamente gratuito, come consuetudine del festival. L’area dello spettacolo ricoprirà uno spazio di 30 mila metri quadrati. Trattandosi di un concerto allestito all’interno di un “pizza village” è naturale pensare che saranno tanti gli stand in cui sarà possibile acquistare il più celebre dei prodotti tipici napoletani. Sono ben 44, infatti, le pizzerie che quest’anno hanno deciso di aderire al festival. Lo spazio per il divertimento non sarà solo grazie alla musica: durante la giornata sarà possibile assistere a delle vere e proprie sfide tra pizzaioli provenienti da tutto il mondo, che si fronteggeranno a colpi di farina per decretare la pizza migliore. Il villaggio aprirà già nel tardo pomeriggio, alle 18, ma la musica di Mahmood inizierà a suonare all’interno dell’area solo nella prima serata, a partire dalle 21.

Mahmood in concerto a Napoli: la scaletta

Essendo un artista molto giovane, con appena un disco all’attivo, Mahmood necessariamente non potrà essere protagonista di un concerto dalla scaletta particolarmente corposa. Nel corso della serata troveranno senz’altro posto le canzoni più famose e apprezzate dell’artista milanese, tutte pubblicate quest’anno. A partire da “Soldi”, il brano della consacrazione per il musicista, che grazie a questa canzone è riuscito a trionfare sul palco del teatro Ariston durante la più recente edizione del Festival di Sanremo. “Soldi” troverà un doppio spazio all’interno della scaletta: proposta a metà e in conclusione del concerto. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Africa”. E poi ci sarà “Gioventù bruciata”, title-track del disco di esordio del musicista. Non mancherà naturalmente “Barrìo”, il nuovo singolo di Mahmood, attualmente in rotazione radiofonica. Ma a trovare posto sarà anche “Sabri Alee”, cover di un brano di Sherin. La probabile scaletta del concerto di Mahmood a Napoli: