Vasco Rossi sta girando il video del suo nuovo singolo

Non solo un singolo, ma anche un videoclip. Vasco Rossi, con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale, ha annunciato che l’uscita della sua nuova canzone, in programma per il 25 ottobre, sarà accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, che il rocker di Zocca sta registrando proprio in questi giorni.

Vasco Rossi: il video del nuovo singolo

Alla comunicazione ufficiale sul sito, come di consueto, hanno fatto seguito tutta una serie di immagini e video sui canali social dell’artista modenese. In questi giorni Vasco Rossi si trova sul set del video della sua nuova canzone. La regia è stata affidata ancora una volta a Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. È stato lo stesso Komandante a comunicarlo, postando sul suo profilo Instagram un selfie con il regista di Torre Annunziata, accompagnato dalla didascalia “Attenti a que…sti due. Aria di videoclip”. Pepsy Romanoff da tempo collabora con Vasco Rossi: suo, ad esempio, il video de “La verità”. Ma, soprattutto, il film–concerto che racconta il mega show del primo luglio 2017 a Modena Park. E sempre di Pepsy Romanoff potrebbe essere, secondo fondate indiscrezioni, anche il dvd di imminente uscita dedicato al record dei sei concerti a San Siro durante l’estate del 2019.

Il nuovo album di Vasco Rossi

È improbabile pensare che il singolo di imminente uscita anticipi la pubblicazione di un nuovo album di inediti, che manca dalla discografia del Basco da ben cinque anni: si trattava di “Sono innocente”. Quel che è certo è che il Komandante si appresta a pubblicare un nuovo disco dal vivo, registrato durante i sei concerti dei record a San Siro: la sera del primo giugno davanti a 56.497, il giorno successivo davanti a 56.479, la sera del 6 davanti a 56.702 persone, la sera del 7 davanti a 56.748 persone, la sera dell’11 davanti a 56.729 persone, infine la sera del 12 giugno davanti a 56.760 persone. Numeri enormi che hanno incoronato Vasco Rossi re italiano della musica dal vivo nell’estate di quest’anno. L’album uscirà in un doppio formato: sia come cd che come dvd. Intuire la tracklist è piuttosto semplice, dato che ripeterà le scalette dei sei show andati in scena nello stadio milanese. Dopo l’intro, il disco si aprirà con un’esplosiva versione di “Qui si fa la storia”. La conclusione, invece, sarà affidata ad “Albachiara”, anticipata da “Vita spericolata” e “Canzone”, con il consueto ricordo dell’indimenticato e indimenticabile Massimo Riva, storico chitarrista ritmico del Blasco. La tracklist del nuovo album dal vivo di Vasco Rossi, registrato a San Siro: