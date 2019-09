(@BassoFabrizio)



Il Mediolanum Forum si tinge di rosa per (ri)abbracciare le Little Mix, assenti in Italia da circa due anni. Il pubblico, rappresentativo di tutte le regioni, è in prevalenza under 20. Conquistato il podio dell’X-Factor britannico nel 2011, le quattro hanno saputo gestire alla grande il successo e si sono confermate una delle realtà pop più interessanti degli ultimi anni. L’accoglienza riservata alla band, non appena si spengono le luci e decolla il video introduttivo, dimostra quanto queste ragazze siano amate e apprezzate in Italia. Il boato assordante che sovrasta la musica raggiunge un livello pazzesco con l'apparizione di Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anna Pinnock e Jade Thirwall. Lo show può finalmente partire con l’anthemica Salute, unico brano estratto dall’album omonimo del 2013. Il vero protagonista della serata è LM5 che monopolizza la scaletta con otto brani tra cui Woman Like Me, proposta dopo l’energica e ritmata Power. Un inno dedicato a tutte le donne, coraggioso e attuale. Per tutta l’ora e quaranta di concerto, il pibblico si fa sentire urlando, cantando e ballando con tanta foga da far vibraare il Forum. Ogni parola, ogni passo di danza e ogni coreografia proposta dalle quattro girl e dal loro nutrito entourage di ballerini e ballerine è isteria al punto che talvolta è difficile sentire la musica.



Le numerose hit della serata sono state inframezzate da pause durante le quali sono stati proiettati alcuni filmati con protagoniste le quattro ragazze. Si passa dall’innocuo stacchetto musicale, fino a video più “impegnati” in cui le Little Mix invitano alla call to action in materia di femminismo, tra citazioni di attiviste e significative carrellate di notizie e testate di giornale sull’argomento. Un modo sicuramente forte ed efficace di parlare alle più giovani. E' l'idea del femminismo a collegare molti dei brani presenti, le luci stroboscopiche molto anni Settanta, i balli scatenati, i costumi di scena sgargianti e i megaschermi che proiettano immagine sempre più spaziali e psichedeliche. Ma il ritmo frenetico lascia poco spazio all’introspezione e, tra l’ultimo singolo Bounce Back, la recente Wasabi e la mega hit Black Magic, si arriva rapidamente alle battute finali dello show, con l’ennesimo cambio di abito per le quattro. I cavalli di battaglia sono condensati alla fine e il pubblico canta all’unisono Wings, Shout Out at My Ex e Woman’s World, fino ai bis con More Than Words e Touch. Il tutto accompagnato festosamente da pioggia di coriandoli e fiammate incandescenti.