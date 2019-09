Little Mix, chi sono le componenti della girl band

Hanno confermato ancora una volta di essere la girl band più importante del momento. Anche quest’anno le Little Mix sono in tour e in attesa di tornare nel Regno Unito con ben 5 date alla O2 Arena di Londra, si sono esibite anche a Milano. Sono loro ad aver raccolto l’eredità delle Spice Girls che hanno battuto anche per il numero di copie vendute. Le Little Mix hanno raggiunto questo storico traguardo grazie al quarto album “Glory Days” che ha ottenuto il primato di vendite di un disco pubblicato da un gruppo femminile. Le 69 settimane in classifica hanno consentito a Perrie, Jesy, Jade e Leigh di superare proprio le Spice Girls. Ma chi sono le componenti delle Little Mix?

Chi sono le Little Mix

Il gruppo è formato da Perrie Edwards (’93), Jesy Nelson (’91), Jade Thirlwall (’92) e Leigh-Anne Pinnock (’91). Le ragazze sono nate grazie al talent show X Factor, nella sua versione britannica. Inizialmente si chiamavano Rhytmix ma era il nome di un’attività di beneficenza di Brighton, così scelsero di cambiare e diventare le “Little Mix”. Inizialmente le quattro ragazze si presentarono come soliste nelle audizioni ma vennero tutte eliminate nei Bootcamp. I giudici però decisero di dare loro un’altra possibilità formando una girl band. La scelta convinse tutti e cambiò la vita delle ragazze. È stato infatti il primo gruppo nella storia del programma a conquistare la vittoria finale che ha permesso loro di firmare un contratto discografico. Il loro primo brano è stato “Cannonball”, una cover del cantautore irlandese Damien Rice.

Perrie Edwards ha partecipato alle audizioni di The X Factor a Glasgow nel 2011 cantando “You Oughta Know” di Alanis Morissette, Jesy Nelson si è presentata cantando “Bust Your Windows” di Jazmine Sullivan e in un documentario ha raccontato i primi 5 anni all’interno delle Little Mix. La ragazza è stata vittima di cyberbullismo. Jesy ha così raccontato la sua scelta: «Penso che tutti debbano essere a conoscenza degli effetti del cyberbullismo, e quanto male possa fare. I social media sono una grossa parte della vita di tutti i giorni di ognuno di noi». Leigh-Anne Pinnock si è presentata alle audizioni con “Only Girl (In the World)” di Rihanna e nel 2019 ha lanciato il suo primo brand “In’A’Seashell”. Jade Thirlwall aveva già provato ad entrare a X Factor nel 2008 e nel 2010, venendo esclusa ai bootcamp. Nel 2011 si presentò con “I Want to Hold Your Hand” dei Beatles. La ragazza ha sofferto di anoressia nervosa e supporta la comunità LGBT.

La carriera delle Little Mix

Il disco di debutto delle Little Mix è stato pubblicato nel 2012. “DNA” ha venduto oltre 350 mila copie nel Regno Unito. Nel 2013 è uscito “Salute”, anche in questo caso grande successo discografico. Due anni dopo arriva la prima svolta della band con “Get Weird” che ha superato le 600 mila copie vendute solo nel Regno Unito. Nell’album è presente “Black Magic”, uno dei più grandi successi delle Little Mix. Il video del brano ha superato le 600 milioni di visualizzazioni ed ha venduto 2,5 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2016 pubblicano il loro quarto album “Glory Days” che sfiora il milione di copie vendute solo nel Regno Unito. Due anni dopo è il turno di “LM5” anticipato da “Woman like Me” che vede la collaborazione di Nicki Minaj. All’album hanno partecipato anche Ed Sheeran, Jess Glyne e MNEK. A settembre è partito “LM5: The Tour” con 47 tappe tra Europa e Oceania.