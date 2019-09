Boomdabash in concerto a San Vito Lo Capo: info e scaletta

Cous Cous Fest: è questo il nuovo appuntamento dal vivo del tour dei Boomdabash, attesi al festival a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, sabato 21 settembre. Il gruppo è atteso nell’isola il primo giorno di autunno, per regalare ai suoi fan palermitani ancora un’ultima serata di estate, al ritmo delle canzoni che hanno dominato le classifiche durante la stagione più calda dell’anno. Una delle ultime sere d'estate per i fan siciliani dei Boomdabash, ma anche una delle ultime serate per il gruppo stesso, per il quale il concerto del 21 settembre rappresenta il penultimo appuntamento del tour attualmente in corso. ll Cour Cous Fest durerà una settimana, aprendosi proprio con la musica del gruppo salentino. Ma poi saranno tanti gli appuntamenti previsti nell’arco della sua durata: domenica 22 ci sarà Sergio Vespertino, lunedì 23 Cammurria, martedì 24 Sikania, mercoledì 25 La Municipàl, giovedì 26 Lello Analfino & Tinturia, venerdì 27 Mahmood (unica tappa in Sicilia), sabato 28 dj Ringo e Giuseppe Scarpato Power Trio feat. Filippo La Mantia. Infine, gran finale domenica 29 con Sasà Salvaggio.

I Boomdabash in concerto a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo: le informazioni

Il concerto dei Boomdabash a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, in occasione del Cous Cous Fest è in programma per sabato 21 settembre. Il concerto, così come tutte le serate del Cous Cous Fest, sarà a ingresso completamente gratuito. Anche per questo si consiglia al pubblico di arrivare in prossimità dell’area del concerto con un certo anticipo, per trovare posteggio nelle strade limitrofe senza troppe difficoltà.

I Boomdabash in concerto a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo: la scaletta

Il concerto dei Boomdabash vedrà l’alternarsi di alcune tra le principali hit che hanno dominato le ultime estati italiane. Ci sarà “Mambo salentino”, una delle canzoni dell’estate che sta terminando, registrata insieme ad Alessandra Amoroso. E poi ci sarà, “Per un milione”: il brano che ha permesso al gruppo salentino di calcare un palco importante come quello del Festival di Sanremo. E non potrà poi mancare “Non ti dico no”, la canzone che è stata quella della consacrazione del gruppo, per la cui registrazione in studio si è avvalsa della voce di Loredana Bertè. Il concerto dovrebbe comporsi di appena nove canzoni, durando in totale meno di un’ora. L’inizio dello spettacolo sarà sulle note de “L’importante”, per poi terminare su quelle di “A tre passi da te”. Non è escluso naturalmente che il gruppo decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando i brani dalla scaletta, o variando l’ordine della loro riproduzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, sabato 21 settembre a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, in occasione del Cous Cous Fest:

L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Dopo il concerto in programma al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, il tour estivo dei Boomdabash conoscerà un solo altro appuntamento: il 27 settembre al Bright 2019 di Siena, data conclusiva dell’avventura live del gruppo salentino.