Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt, erano loro le sei Pussycat Dolls diventate cinque dopo la decisione di Carmit Bachar di abbandonare il gruppo. Nel 2010 la band si è definitivamente sciolta, ma pare che negli ultimi giorni Nicole Scherzinger abbia firmato un accordo da molti milioni di sterline per ricongiungersi alle Pussycat Dolls.

Pussycat Dolls e la possibile reunion

Nonostante ognuna delle ragazze abbia intrapreso un percorso da solista, nel corso degli anni si è sempre parlato di un possibile ritorno della band. Quando qualche mese fa, durante un’intervista, Nicole Scherzinger ha dichiarato che le sarebbe tanto piaciuto tornare a cantare con le sue ex Pussycat Dolls, le voci di una possibile reunion sono tornate a farsi sempre più insistenti. A seguito delle dichiarazione dell’ex leader della band, infatti, ad agosto sembrava definitivo l’accordo tra la Scherzinger e Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Carmit Bachar e Jessica Sutta, così come sembrava già ufficiale un nuovo album seguito da un tour mondiale nel 2020 e di un accordo da milioni di sterline che l’ex leader avrebbe firmato per tornare con le Pussycat Dolls. Ma la gioia e la speranza di vedere esibirsi nuovamente le cinque ragazze sullo stesso palcoscenico sono sfumate pochissime ore fa con le parole di Asheley Roberts. Ospite alla trasmissione radiofonica Hearts l’ex Pussycat Dolls ha risposto alle domande escludendo categoricamente il ritorno alle scene: "Queste sono voci, ragazzi. Se un giorno succederà, sarete i primi a saperlo!".

Il successo e lo scioglimento definitivo

L'esordio discografico delle Pussycat Dolls è avvenuto nel 2004 con l'incisione del brano Sway per la colonna sonora del film Shall We Dance? . Sempre nello stesso anno il gruppo ha registrato la canzone We Went as Far as We Felt Like Going, inserita nella colonna sonora del film d'animazione Shark Tale. Nel settembre 2005 è stato pubblicato il primo album, PCD, un successo mondiale. Anticipato dal singolo Don't Cha in feauturing con il rapper Busta Rhymes, è diventato in brevissimo tempo una hit in tutto il mondo. L’album ha continuato a rimanere alto in classifica anche grazie al secondo singolo Stickwitu, che ha ricevuto la nomination ai Grammy Award nella categoria Best Pop Performance By a Duo or Group. Già dal secondo disco, Doll Nomination, le Pussycat Dolls hanno iniziano a scendere nelle classifiche di gradimento, un po’ per le scelte musicali e un po’ anche per i dissapori all’interno del gruppo tra la leader Nicole Scherzinger e il resto della band. Dopo un cambio quasi totale delle componenti, nel 2010 Nicole Scherzinger ha abbandonato le Pussycat Dolls per iniziare la carriera da solista.