David Garrett in concerto a Caserta: info e scaletta

Dopo l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta. Solo location al top per le due date italiane del tour estivo di David Garrett, che martedì 17 settembre si esibirà nell’Aperia della Reggia per festeggiare i dieci anni di carriera. Il concerto fa parte della rassegna “Un’estate da Re”, che ha portato alla Reggia tanta grande musica. L’inizio del concerto è previsto per le 19.30. La data è sold out da tempo; per coloro che erano in possesso del biglietto era possibile acquistare l’ingresso “Reggia speciale – Un’Estate da Re” al costo di 10 euro, che consente di visitare gli appartamenti storici, il parco e il Giardino Inglese e che è valido per i giorni del 16 e 18 settembre (martedì 17 la Reggia di Caserta come di consueto resterà chiusa). Con il biglietto “Reggia Speciale” il 18 settembre sarà inoltre possibile visitare la grande mostra “Da Artemisia a Hackert. Storia di un antiquario collezionista alla Reggia“, che inaugurerà lunedì 16 settembre alla Reggia di Caserta e sarà aperta al pubblico proprio a partire dal 18.

Il nuovo tour mondiale “Unlimited – Greatest Hits Live”

Un decennio di carriera a mescolare classica e rock nel segno del suo violino. David Garrett, soprannominato “Il violinista del diavolo” li sta festeggiando esibendosi tra arene e location tra le più suggestive del mondo col suo nuovo show “Unlimited – Greatest Hits Live". Il tour mondiale sta andando verso la conclusione, che arriverà il 10 ottobre a Riga. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Martedì 17 settembre – Caserta, Aperia della Reggia

Giovedì 19 settembre – Tel Aviv, Menora Mivtachim Arena

Sabato 21 settembre – Istanbul, Volkswagen Arena

Mercoledì 25 settembre – Skopje, Vip Arena Boris Trajkovski

Martedì 1 ottobre – Praga, O2 Arena

Venerdì 4 ottobre – Cracovia, Tauron Arena

Sabato 5 ottobre – Lodz, Atlas Arena

Domenica 6 ottobre – Gdansk, Ergo Arena

Mercoledì 9 ottobre – Vilnius, Siemens Arena

Giovedì 10 ottobre – Riga, Arena Riga

La possibile scaletta

La particolarità delle esibizioni di Garrett sta nel fatto che lo stesso mescoli nelle sue performance brani della tradizione classica con canzoni rock reinterpretate con il suo fedele violino. Per rendere l’idea di quello che potrebbe essere il concerto di Caserta, ecco la scaletta dei brani eseguita lo scorso 27 maggio durante il live alla SAP Arena di Mannheim, in Germania: