Simply Red: un concerto in Italia nel novembre 2020

I Simply Red confermano il loro unico appuntamento in Italia per l’8 novembre 2020: tutto quello che dovete sapere

È ufficiale: il tour “Blue Eyed Soul” dei Simply Red farà tappa anche in Italia per il prossimo 8 novembre. La band si esibirà in un’unica data per la Penisola nell’autunno del 2020 programmata, naturalmente, per il Mediolanum Forum di Assago. Presto inizierà il conto alla rovescia per la prevendita dei biglietti.

Simply Red in concerto a Milano nel 2020

I biglietti per il concerto dei Simply Red al Mediolanum Forum di Assago, data prevista 8 novembre 2020, saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale a partire dalle 10 di martedì 17 settembre, fino alle 10 di giovedì 19 settembre. Su TicketOne, come su tutte le altre piattaforme autorizzate, la prevendita avrà invece inizio a partire dalle 10 di venerdì 20 settembre.

“Blue Eyed Soul”, il nuovo disco dei Simply Red

“Blue Eyed Soul” è il nuovo album dei Simply Red e sarà rilasciato l’8 novembre 2019 dall’etichetta BMG. 10 track che rappresentano la dodicesima fatica discografica della band britannica: i brani sono stati scritti tutti quanti da Mick Hucknall, cantante e leader della band. Il disco è stato registrato presso i British Grove Studios di Londra ed è stato prodotto da Andy Wright. «Ho voluto spingere la mia voce un po’ di più, sfidarla ancora un po’, darmi una sfida che mi facesse cantare davvero,» ha confessato Hucknall parlando della release. Ecco la tracklist:

Thinking of you Sweet Child Complete Love Take a Good Look Ring that Bell BadBootz Don’t Do Down Riding on a Train Chula Tonight

Ad anticipare la release ci ha pensato l’uscita del singolo, rilasciato per la prima volta il 15 agosto 2019, “Thinking of You”. Il brano ha già totalizzato oltre 64 mila ascolti sul canale ufficiale dei Simply Red su YouTube, su cui è presente un lyrics video. Il disco “Blue Eyed Soul” arriva a due anni di distanza da “Symphonica in Rosso”, registrazione di concerti della band presso lo Ziggo Dome di Amsterdam. Il disco è anche il primo lavoro di inediti dei Simply Red dopo un’attesa lunga ben quattro anni.

Il ritorno dei Simply Red

La storica band britannica guidata da Mick Hucknall è stata fondata nella prima metà degli anni ’80 insieme a Anthony Bowers e Chris Joyce. In venticinque anni di carriera, la band ha venduto oltre 55 milioni di dischi. La band si era poi sciolta nel 2009 in occasione dell’anniversario, ma si è riformata nel 2014 portando in scena una serie di inediti che li ha spediti di nuovo in cima alle classifiche. Tra i singoli più amati della loro carriera ricordiamo certamente “Holding back the Years” e “If you don’t know me by now”, i quali hanno raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100. Il loro disco del 1991, “Stars”, è tutt’ora nella lista degli album più venduti di sempre del Regno Unito.