Malika Ayane in concerto a Lanciano: info e scaletta

Finisce dove era iniziato il lungo tour di Malika Ayane. Il 26 ottobre 2018 la Ayane era partita dal Pin Up di Mosciano Sant’Angelo per aprire il suo “Domino Tour”. Lunedì 16 settembre 2019, il “Domino en plein air Tour” chiude un anno intensissimo sul fronte dei live per l’artista milanese con il concerto in piazza del Plebiscito a Lanciano (CH). Alla Ayane l’onore di chiudere l’edizione 2019 della “Festa di Settembre”, la kermesse che il Comune organizza per festeggiare il patrono della città e che nelle serate precedenti aveva visto esibirsi in città Francesco Baccini e Max Gazzè. La piazza sarà divisa in una parte più vicina al palco con 1.600 posti e biglietti a pagamento (ce ne sono ancora in vendita sul circuito Ticketone: prezzo unico di 23 euro) e in una più lontana dove l’accesso sarà gratuito. Orario di inizio previsto per le 21.30. Saranno attivate due linee di bus navetta che collegheranno il centro città e i parcheggi di scambio individuati nel quartiere Santa Rita (parcheggio Cinema Maestoso, via Masciangelo) e nella zona industriale di Marcianese.

Un ultimo concerto poi testa a X-Factor

Con la fine del tour, Malika Ayane potrà concentrarsi sul suo nuovo impegno: quello di giudice per la nuova edizione di X-Factor. Una prima volta per la Ayane, che sarà la seconda presenza femminile che affianca Mara Maionchi in questa edizione. La cantautrice ha subito conquistato i social durante la messa in onda della prima puntata quando citato Mulan, la principessa guerriera del film Disney: «Ricordati che anche il papà di Mulan non ci credeva e poi lei ha salvato la Cina». Applausi a scena aperta e poi tanta commozione per alcune delle esibizioni. Malika Ayane è tornata a pubblicare un album nel 2018 dopo una lunga esperienza nei musical. Domino, pubblicato il 21 settembre, le ha permesso di portare in giro per l’Italia due tour paralleli, uno nei club, l'altro nei teatri. Per l’estate invece si è esibita nei teatri all’aperto portando in scena uno spettacolo che segue la stessa logica delle tessere del domino. Nell’estate appena passata, la Ayane ha pure collaborato con il gruppo italo-brasiliano Selton, con i quali ha inciso il singolo “Ipanema”. I componenti della band Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy hanno scelto di non essere soli ma con una delle voci piu preziose del panorama italiano, Malika Ayane, e il leggendario percussionista brasiliano nonché fondatore dei Tribalistas, Carlinhos Brown.

La possibile scaletta

Ci dovrebbero essere tutti i grandi successi dell’artista milanese nella scaletta prevista per il concerto di Lanciano, ovviamente con un posto di rilievo per i brani contenuti nell’ultimo album, “Domino”. Di seguito, per farsi un’idea, l’elenco delle canzoni che la Ayane ha eseguito nel concerto di Forte dei Marmi dello scorso 21 agosto: