«A Linate per stasera avranno finito di costruire il “ferro” e da stanotte si entra con gli altri reparti per allestire la “città invisibile” che sabato si alzerá in volo. Ci sarà musica dal primissimo pomeriggio organizzatevi per vivere tutta la giornata perchè ci sarà da impazzire», queste le parole di un entusiasta Lorenzo Jovanotti. Il cantautore continua ad aggiornare costantemente sui social i preparativi per l’ultima data del Jova Beach Party. Per concludere al meglio un tour di grande successo che ha portato la musica sulle migliori spiagge italiane, il 21 settembre Jovanotti sarà il mattatore dello spettacolo in programma all’aeroporto di Linate a Milano. Per motivare la scelta il cantautore ha dichiarato che per chiudere in bellezza c’era bisogno di altro «più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival e di sicuro più di un concerto». L’aeroporto di Linate è chiuso temporaneamente fino al 27 ottobre per lavori di ristrutturazione ed è pronto ad accogliere circa 100 mila persone per il Jova Beach Party.

Jova Beach Party a Linate, palco e biglietti

Il palco del concerto si troverà nella parte di prato rivolta verso Sea Prime (l’area di Linate dedicata all’aviazione privata). Sono 100 i metri di larghezza con una sezione conica di prato di 330metri di lunghezza per 250 metri di ampiezza finale. Per l’ultima data sono previste torri luce e ben 12 torri audio, un’organizzazione enorme per festeggiare tutti insieme la fine dell’estate. I biglietti per la data milanese sono disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati ad un prezzo di 59,80 euro, incluso il diritto di prevendita. La nota di presentazione spiega che si tratta di “Un evento finale nato a grandissima richiesta per accontentare il grande pubblico di Piemonte Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio. I biglietti dell’unica tappa ligure, il cui rimborso è già stato attivato, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento”. Sono otto le ore di musica prevista, si parte alle ore 15 e si chiude alle 23.

Jova Beach Party a Linate, gli ospiti annunciati da Jovanotti

Così come per tutte le altre date di quest’estate, anche a Linate saranno tantissimi gli ospiti presenti. Jovanotti ha annunciato la presenza di Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Paolo Baldini, Rkomi e Takagi & Ketra. Un parterre di assoluto valore ma le sorprese sono dietro l’angolo come successo per ogni data del Jova Beach Party. In attesa dell’ultimo concerto, Jovanotti ha pubblicato il secondo singolo tratto da “Jova Beach Party EP”. Il brano, in programmazione radiofonica da qualche giorno” è “Prima che diventi giorni” prodotto da Rick Rubin e che arriva dopo l’uscita di “Nuova Era”, certificato disco d’oro. Jova Beach Party EP” ha visto coinvolti 7 produttori per 7 nuove canzoni nate proprio durante la lavorazione del tour. All’EP hanno collaborato Rick Rubin, Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles. Tre dei produttori coinvolti saranno tra gli ospiti della tappa di Linate del 21 settembre.