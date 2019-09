I Ridillo dal 1991 suonano Funk & Soul Made in Italy! Per la quinta volta al Blue Note torna la band emiliana carica di musica Funk, Soul, R&B, Disco e Latin Jazz, tutto mescolato in un caleidoscopio di colori e citazioni. Nel concerto potrete ascoltare una selezione dai 10 album pubblicati, passando dal meglio del loro repertorio “Mangio Amore”, “Festa in 2”, “Mondo nuovo” insieme a cover in italiano di Bee Gees, Otis Redding, James Brown e altri classici. Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue non può che innamorarsi di questa band che nel 2017 ha registrato un doppio album dal vivo proprio qui al Blue Note di Milano. I testi originali – allegri, ottimistici e ironici – si amalgamano alla perfezione con le cover internazionali (ma cantate in italiano) che scelgono di riproporre, “indossandole” così bene da farle sembrare scritte appositamente per loro. La longevità della band dimostra quanto bene faccia la loro musica. Davvero: i Ridillo sono un’iniezione di buonumore! Appuntamento domenica 15 settembre alle ore 21.



I Ridillo sono Daniele Bengi Benati Voce e Chitarra, Marina Santelli Voce, Claudio Shiffer Zanoni Tromba, Chitarra, cori, Dario Vezzani Basso, cori, Francesco Savazza Tastiere, cori, Emidio Pierro Batteria, Corrado Terzi Sax.