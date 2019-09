Maneskin in concerto a Sesto San Giovanni: info e scaletta

I Maneskin saliranno sul palcoscenico del Carroponte di Sesto San Giovanni in occasione del loro tour “Il Ballo della Vita”. Data da segnare sul calendario: 14 settembre 2019. Di seguito, tutte le informazioni che vi serviranno per arrivare preparati al concerto, dall’acquisto dei biglietti fino alla possibile scaletta dell’evento.

Maneskin in concerto a Sesto San Giovanni: info biglietti

I biglietti per il concerto dei Maneskin al Carroponte di Sesto San Giovanni sono ancora disponibili per la data del 14 settembre sul circuito TicketOne e presso i rivenditori autorizzati. La fascia di prezzo disponibile per un “Posto Unico” è quella di 34,50 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato su TicketOne.

Lo show avrà inizio alle ore 20 presso il Carroponte di via Granelli, a Sesto San Giovanni. Si consiglia al pubblico di arrivare con un po’ di anticipo per potersi accaparrare i posti migliori ed evitare la calca.

Maneskin in concerto a Sesto San Giovanni: la possibile scaletta

I Maneskin concluderanno il tour a Sesto San Giovanni, presso il palcoscenico del Carroponte. Durante lo show, la band presenterà al pubblico le canzoni estratte dal suo album di esordio, “Il ballo della vita”, uscito il 28 ottobre 2018 per la Sony Music. Presenti in scaletta, dunque, brani come “Torna a casa”, “Morirò da re”, “Fear for nobody”, “L’altra dimensione” e “Le parole lontane”. Quest’ultima canzone sarà anche il quinto singolo estratto dal disco, in rotazione radiofonica a partire dal 13 settembre 2019. Come per le precedenti tappe del tour, i Maneskin si esibiranno anche in una serie di cover, come ad esempio “Kiwi” di Harry Styles, “Pyro” dei Kings of Leon, “You need me, I don’t need You” di Ed Sheeran, “Breezeblocks” degli Alt-J e altre. Di seguito, come linea guida per avere un’idea di quello che potrebbe aspettarvi al concerto, riportiamo la scaletta eseguita dalla band nel corso de “Il ballo della vita tour”. Le canzoni portate al Carroponte potrebbero essere soggette a variazioni o cambiamenti in base a decisioni dell’ultimo minuto degli artisti: