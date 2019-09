Mahmood in concerto ad Ancona: info e scaletta

Per la sua seconda edizione, il Primo Piano Festival di Ancona avrà con sé uno dei nomi più hot del momento: Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, che si esibirà sabato 14 settembre sul palco allestito all’ex campo di calcio di piazza d’Armi, nel quartiere di Piano San Lazzaro. Il concerto è gratuito e l’inizio è previsto per le ore 23.30. Proprio la questione dell’orario ha creato qualche polemica in città. Molti hanno fatto notare che si sarebbe potuto iniziare prima, ma gli organizzatori hanno risposto sottolineando che, dato che quella di sabato 14 sarà la serata della Notte Bianca, quell’orario è anche quello di maggior afflusso di gente. La scelta di Mahmood da parte di Ancona nacque in maniera abbastanza singolare. La sindaca Valeria Mancinelli lanciò sulla sua pagina Facebook, un sondaggio social per chiedere agli anconetani quale cantante preferissero tra Irene Grandi e, appunto, Mahmood. In molti hanno risposto e la maggior parte delle preferenze era andata al ventisettenne milanese. «Il 14 settembre sul palco del Primo Piano Festival ci sarà Mahmood - ha confermato la sindaca su Facebook un mesetto fa – ma troveremo un'altra occasione importante per avere Irene Grandi, una splendida artista che, vedo, è amatissima da tanti di voi».

Il “Good Vibes Tour” tra Italia ed Europa

Intanto, prosegue il “Good Vibes Tour” in giro per l’Italia, con le prossime date previste a San Vito Lo Capo (27 settembre) e Cosenza (28 dicembre). Per quanto riguarda invece le date europee del tour, Mahmood farà tappa il 3 ottobre a Tel Aviv, per poi suonare il 22 ottobre a Strasburgo davanti al Parlamento Europeo. Ecco le date previste finora, che potrebbero essere ancora aggiornate in base a decisioni prese dallo stesso artista:

Good Vibes Tour

Sabato 14 settembre – Ancona, Primo Piano Festival

Venerdì 27 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Festival

Sabato 28 settembre – Cosenza, Festival delle Invasioni

Europa Good Vibes Tour

Giovedì 3 ottobre – Tel Aviv, Zappa Live Park

Martedì 22 ottobre – Strasburgo, Parlamento Europeo

Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge SOLD OUT

Lunedì 28 ottobre – Parigi, Cafe de la Danis SOLD OUT

Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

Mercoledì 6 novembre – Madrid, Teatro Barcelò

La possibile scaletta

Durante il concerto ad Ancona, così come per le precedenti tappe del tour, Mahmood presenterà al pubblico le canzoni contenute nel suo album d’esordio, “Gioventù bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019, subito dopo la fortunata esperienza sanremese. In scaletta non potrà sicuramente mancare il suo brano di maggiore successo: “Soldi”, già al quarto disco di platino. Probabilmente verrà eseguito anche il nuovissimo singolo “Barrio”, che per ovvi motivi di tempistiche non è incluso nella scaletta seguita durante i passati concerti del “Good Vibes Tour”. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta portata sul palco di Bassano del Grappa lo scorso 31 agosto: