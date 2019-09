Levante in concerto a Taormina: info e scaletta

Troverà una conclusione nella cornice del teatro Antico di Taormina il tour estivo di Levante: l’appuntamento è per la sera di sabato 14 settembre. In uno dei teatri più belli della “sua” Sicilia, l’artista farà ascoltare al suo pubblico conterraneo un’anteprima del tour che la terrà impegnata dopo la pubblicazione del suo prossimo disco di inediti, “Magnamemoria”, la cui uscita è in programma per il 4 ottobre 2019.

Levante in concerto a Taormina: le informazioni

L’inizio del concerto di Levante, sabato 14 settembre al teatro Antico di Taormina, è in programma per le 21.30. I biglietti per la serata sono ancora disponibili sia nei punti vendita abituali che sul sito di TicketOne, a partire da 29.90 euro: prezzo relativo a un posto nella cavea non numerata. In vendita i tagliandi per tutti gli ordini di posto: a 35 euro per la cavea numerata, a 40.30 euro per la tribuna numerata e a 46 euro per la platea vip. Ad accompagnare Levante sul palco saranno il chitarrista Eugenio Odasso, il tastierista Alessandro Orefice, il bassista Matteo Giai, il batterista Alessio Sanfilippo, i violinisti Tommaso Belli ed Enrico Catale, il violista Ruggero Mastrolorenzi, la violoncellista Lucia Sacerdoni e la corista Lorenza Giusiano.

Levante in concerto a Taormina: la scaletta

Trattandosi solo di un’anteprima di quello che sarà il tour vero e proprio, Levante ha preferito prendere pochi appuntamenti dal vivo questa estate. Immaginare la scaletta, tuttavia, è possibile, proprio a partire dal repertorio che la cantante – siciliana di origine, ma piemontese d’adozione – ha proposto nel corso di questi primi, pochi appuntamenti. Non potranno mancare nel corso della serata i due singoli “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario”, i primi estratti proprio da “Magnamemoria”, il nuovo album di imminente uscita. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Diamante” per poi concludersi su quelle di “Alfonso”, tra i brani più conosciuti della discografia dell’artista. Nel corso della scaletta, poi, troveranno posto canzoni celebri come “Abbi cura di te”, “Io ti maledico”, “Finché morti non ci separi”, “Non me ne frega niente”, “Gesù Cristo sono io”, “Ciao per sempre” e “Pezzo di me”. Ma non è da escludere che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, trattandosi della data conclusiva del tour e trovandosi in un luogo tanto importante per lei. La probabile scaletta del concerto di Levante, sabato 14 settembre al teatro Antico di Taormina:

Diamante La rivincita dei buoni Abbi cura di te Farfalle Io ti maledico Le lacrime non macchiano Finché morte non ci separi Sentivo le ali 1996 la stagione del rumore Sbadiglio Cuori d'artificio Le parole che non dico mai Non me ne frega niente Tutti i santi giorni Le margherite sono salve Santa Rosalia Io ero io Memo Gesù Cristo sono io Ciao per sempre Duri come me Pezzo di me Andrà tutto bene Lo stretto necessario Alfonso

Dopo il concerto in programma a Taormina, Levante si prenderà una piccola pausa dal live, in attesa di pubblicare il suo nuovo disco di inediti, “Magnamemoria”.