Irene Grandi in concerto a Latina: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Irene Grandi a Castelgrande, in provincia di Latina, previsto per lunedì 16 settembre

Segnate la data di lunedì 16 settembre 2019: Irene Grandi salirà sul palco di Castelgrande, a Latina, per una nuova tappa del suo “Grandissimo Tour”. Di seguito, tutte le informazioni necessarie ad arrivare preparati al concerto e una possibile scaletta.

Irene Grandi in concerto a Latina: informazioni

Il concerto di Irene Grandi a Latina sarà ad accesso gratuito e disponibile a tutta la cittadinanza e i turisti, con libero ingresso a chiunque voglia prendervi parte. Pertanto, non sarà necessario acquistare alcun biglietto. Il concerto si terrà lunedì 16 settembre a Castelforte, Latina, in piazza Muraglia. Lo show avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia di arrivare con un buon margine di anticipo per accaparrarsi i posti migliori.

Irene Grandi in concerto a Latina: la possibile scaletta

Con il suo “Grandissimo Tour”, la cantante fiorentina ha deciso di mettere il punto dopo 25 straordinari anni di carriera. L’album, uscito il 31 maggio 2019, è diviso in tre capitoli: il “Capitolo 0, Inedita”, comprende cinque canzoni nuove, tra cui il singolo “I passi dell’amore” pubblicato il 10 maggio 2019. Il “Capitolo 1, Insieme” raccoglie invece alcuni successi della cantante arrangiati dalla cantante in versione unplugged, e vede la collaborazione di illustri colleghi: Loredana Berté, Stefano Bollani, Carmen Consoli, Levante, Fiorella Mannoia e Sananda Maitreya. Il “Capitolo 2: A-live” rappresenta la dimensione più congeniale per Irene Grandi, quella live, con gli ultimi cinque brani registrati dal vivo. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento di Castelgrande (LT), piazza Muraglia, basata sulla setlist eseguita nelle tappe precedenti del “Grandissimo Tour” di Irene Grandi. Come sempre, l’elenco delle canzoni potrebbe essere soggetto a variazioni in base alle decisioni ultime prese dall’artista:

I passi dell’amore La cometa Halley Hello, Goodbye (The Beatles, cover) Alle porte del sogno Lontano da me Un vento senza nome Sono come tu mi vuoi (Mina, cover) Cose da grandi Che vita è Non resisto T.V.B. Se mi vuoi Fuori Quel raggio nella notte Prima di partire per un lungo viaggio I would like to take you on a journey Cosa ti aspetti da me (Loredana Berté, cover) Bruci la città Bum Bum La tua ragazza sempre In vacanza da una vita

Grandissimo Tour: le date 2019

Il “Grandissimo Tour” ha visto e vedrà Irene Grandi impegnata per tutta l’estate 2019 in una serie di concerti in giro per l’Italia. Il tour è partito da Troia, in provincia di Foggia, e si concluderà nella sua fase estiva in Puglia, a Sammichele di Bari. Data conclusiva della tournée di Irene Grandi a dicembre, prevista naturalmente per la sua Firenze, dove salirà sul palco del Teatro Verdi. Ecco le date rimanenti: