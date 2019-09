Boomdabash in concerto a Mondovì: info e scaletta

Arriva al Wake Up Festival 2019 di Mondovì, in provincia di Cuneo, il tour estivo dei Boomdabash: l’appuntamento con la musica del gruppo salentino è per la sera di sabato 14 settembre. Quello dei Boomdabash è uno dei molti nomi inseriti all’interno del cartellone del Wake Up Festival 2019, che lo stesso giorno vedrà alternarsi sul palco Chiara Rodriguez, Jefeo, dj Matrix, Shuffle e, headliner della serata, J-Ax con gli Articolo 31.

I Boomdabash in concerto a Mondovì: le informazioni

Sabato 14 settembre, i cancelli del Wake Up Festival 2019 apriranno già alle 19.30, mentre la musica inizierà a suonare all’interno dell’area un’ora dopo. I biglietti per la serata sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati al doppio prezzo di 40.25 euro per il biglietto intero – posto unico e di 80.50 euro per il posto unico – intero VIP Pack. A 18.40 euro sono disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per i minori di 12 anni. I prezzi comprendono anche i costi per i diritti di prevendita e danno la possibilità di assistere a tutti i concerti della serata: compreso, naturalmente, quello dei Boomdabash. Il concerto avrà luogo alla Mondovicino Arena, al civico 17 di piazza Giovanni Jemina, a Mondovì, in provincia di Cuneo.

I Boomdabash in concerto a Mondovì: la scaletta

Pur trattandosi di una serata all’interno di un festival, il concerto dei Boomdabash a Mondovì dovrebbe conoscere la stessa scaletta già proposta dal gruppo salentino nel corso dei concerti del tour estivo già andati in scena. Si tratterà di una scaletta molto breve, composta da appena una decina di pezzi: tutti i brani più celebri composti dal gruppo pugliese, come “Mambo salentino”, la canzone dell’estate 2019, incisa in coppia con Alessandra Amoroso. E poi ci sarà “Non ti dico no”, la hit dell’estate dello scorso anno, cantata in studio di registrazione insieme a Loredana Berté. Ancora, il pubblico del gruppo ascolterà “Per un milione”, il brano ascoltato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Trattandosi di un concerto inserito all’interno di un festival con molti ospiti, è possibile che la band decida di ridurre ulteriormente la scaletta o, comunque, di proporre delle modifiche al repertorio da proporre. La probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, la sera di sabato 14 settembre a Mondovì per il Wake Up Festival 2019:

L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Il tour dei Boomdabash nell’estate del 2019

Dopo il concerto in programma al Wake Up Festival 2019 di Mondovì, il tour estivo dei Boomdabash proseguirà con il concerto del 17 settembre a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. L’ultimo appuntamento dal vivo del gruppo durante l’estate sarà invece il 27 settembre al Bright 2019 di Siena. I prossimi concerti del tour dei Boomdabash nell’estate del 2019: