Maneskin in concerto a Milano: info e scaletta

Un ultimo appuntamento live con i Maneskin per il loro tour “Il ballo della vita”, un vero e proprio successo di presenze fra concerti in Italia e in Europa. Sabato 14 settembre la giovane band romana, rivelazione di X Factor 2017, salirà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati allo show: orari, biglietti, come arrivare e le possibili canzoni in scaletta.

I Maneskin al Carroponte di Milano: tutte le info sul concerto

Dopo i tanti sold out registrati con “Il ballo della vita tour”, i Maneskin stanno per chiudere il cerchio di questa emozionante avventura live, con tappe in tutta Italia e nelle principali città europee. L’ultimo concerto della fortunata tournée si terrà sabato 14 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni – Milano. Le casse, per l’acquisto dei biglietti in loco e il ritiro delle prevendite, apriranno alle ore 17:00, l’apertura dei cancelli è fissata alle 19:00 e l’orario d’inizio del live dei Maneskin è previsto per le 21:30. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne e Mailticket, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico in piedi) è di 30 euro + diritti di prevendita. Il Carroponte si trova in via Luigi Granelli 1 a Sesto San Giovanni, nella prima periferia milanese. La location è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici: metrotranvia - linea 31, bus linee 728, 708 e 713, circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (linea M1 rossa) e Bignami (linea M5 lilla). Per chi desidera arrivare in auto i parcheggi consigliati dal festival sono i seguenti: viale Fulvio Testi - parcheggio ingresso parco nord (via Clerici) e parcheggio ingresso concessionaria Renault (via Milanese), via XX Settembre - parcheggio ingresso concessionaria, via Milanese 10 – parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca aperto fino alle ore 01:00.

La possibile scaletta del concerto

Durante il concerto di Milano, data conclusiva del tour, i Maneskin presenteranno al pubblico le canzoni contenute nel loro album d’esordio “Il ballo della vita”, uscito il 28 ottobre 2018 per Sony Music. Presenti in scaletta, quindi, brani come “Torna a casa”, “Morirò da re”, “Fear for nobody”, “L’altra dimensione” e “Le parole lontane”. Quest’ultima canzone sarà il quinto singolo estratto dal disco, in rotazione radiofonica e accompagnato da un video ufficiale a partire da venerdì 13 settembre 2019. Probabilmente, come per le precedenti tappe del tour, i Maneskin eseguiranno live anche alcune cover, tra cui “Kiwi” di Harry Styles, “Pyro” dei Kings Of Leon, “You need me, I don’t need you” di Ed Sheeran, “Breezeblocks” degli Alt-J. Di seguito, come linea guida per farvi arrivare preparati, riportiamo la scaletta seguita dalla band nel corso de “Il ballo della vita tour”; le canzoni portate in scena a Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte degli artisti.